Sol2expo, Tiziana Stallone, Presidente Enpab: “Olio Extravergine di Oliva fondamentale per la Salute e la prevenzione

"È incredibile quanta educazione nutrizionale resti da fare per sensibilizzare la società, ancora troppo influenzata dalla grassofobia, riguardo alle proprietà straordinarie dell’olio extravergine di oliva. Mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che vedono nell’olio non un alleato ma un prodotto dalle tante calorie. In realtà, l’olio non è un veicolo di calorie, peraltro, viene anche assunto in quantità contenute all’interno dell’alimentazione. Si tratta di un alleato nella prevenzione di moltissime patologie neurodegenerative, cardiovascolari, tumorali e dell’apparato digestivo. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, l’olio extravergine di oliva è fondamentale anche nei processi legati all’invecchiamento.” Lo ha dichiarato Tiziana Stallone, Presidente dell'ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Biologi), durante la conferenza stampa sulle proprietà dell'olio extravergine di oliva, tenutasi presso lo stand della Regione Calabria alla fiera Sol25 di Veronafiere.