A2a vola verso i due miliardi di utile. Investimenti a 1,38 miliardi

A2A si avvicina alla soglia dei due miliardi di euro di utile operativo lordo e celebra in Borsa i risultati preliminari del 2023, che hanno superato le previsioni. Il gruppo presieduto da Renato Mazzoncini ha concluso il 2023 con un EBITDA in crescita del 32% a 1,97 miliardi e un EBITDA ordinario, al netto delle voci straordinarie, a 1,93 miliardi (+30%). La notizia è stata annunciata nel primo pomeriggio e il titolo sulla Piazza Affari è salito del 1,46 per cento oltre 1,7 euro per azione. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Crescono a doppia cifra anche gli investimenti, a 1,38 miliardi, con le risorse destinate alla decarbonizzazione per rafforzare le infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili, a potenziare le reti di distribuzione elettrica e a recuperare energia e materia. Ma anche per fornire maggiore flessibilità e adeguamento degli impianti di generazione elettrica, con la realizzazione del peaker (motori endotermici al servizio della stabilità della rete) di Cassano d'Adda (Mi) e l'upgrade della centrale di Piacenza. "I risultati preliminari presentati — ha commentato il CEO Renato Mazzoncini — confermano l'accelerazione della crescita del gruppo come delineato dal piano industriale fino al 2030. Nel corso del 2023 abbiamo ulteriormente incrementato gli investimenti in infrastrutture strategiche per la transizione ecologica del Paese con 1,38 miliardi, l'anno u% in più rispetto all'anno precedente, chiudendo il triennio 2021-2023 a 5 miliardi, includendo anche il contributo dell'MeA".

Il ritorno dell'idro Per il CEO, la crescita della marginalità è frutto, in particolare, dell'aumento della produzione delle energie rinnovabili, delle strategie di copertura e dello sviluppo commerciale — con 420.000 nuovi clienti rispetto al 31 dicembre 2022 — oltre che della progressiva normalizzazione dei prezzi dell'energia. La generazione da fonti pulite è balzata del 35%, oltre 4,5 terawattora, con l'eolico quasi raddoppiato a 0,4TWh grazie alle acquisizioni e all'avvio del parco eolico di Matarocco (Trapani). In crescita del 37% l'idroelettrico a 3,7 TWh (+1 TWh dal 2022, anno della grande siccità). Il debito sostenibile E, sul fronte ESG, il gruppo controllato dai Comuni di Milano e Brescia, con l'emissione di un green bond per 500 milioni, ha raggiunto una quota di debito sostenibile pari al 70% rispetto al 58% al 31 dicembre 2022. Sempre l'anno scorso ha stipulato un nuovo finanziamento da 200 milioni, non ancora erogato, in linea con il RepowerEu, per sostenere l'elettrificazione dei consumi e dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, per favorire la decarbonizzazione del Paese. La posizione finanziaria netta è pari a 4,68 miliardi (4,26 miliardi di euro al 31 dicembre 2022).