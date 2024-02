Bollette, assegnate a Hera ed Enel si aggiudicano i clienti "indecisi"

L'Acquirente Unico (l'ente statale responsabile dell'acquisto dell'energia per il mercato protetto) ha reso pubblici i risultati delle aste per la fornitura di energia elettrica agli utenti che il 1° luglio lasceranno il mercato regolamentato senza aver scelto un fornitore del mercato libero. Secondo quanto riportato da La Stampa, sette operatori hanno ottenuto contratti per la fornitura di energia agli utenti che verranno automaticamente assegnati al Servizio a Tutele Graduali. Prima dell'asta, l'Italia è stata suddivisa in 26 zone (12 nel nord, 4 nel centro e 10 nel sud) e ogni fornitore partecipante poteva presentare un'offerta in "busta chiusa", con un prezzo annuale fisso per ciascun punto di fornitura del lotto.

Enel ed Hera si sono aggiudicate 7 aree ciascuna (il massimo possibile), Edison Energia 4, Illumia 3, A2A e Iren 2 ciascuna, mentre Eon una sola. Enel Energia ha acquisito i clienti di Milano, Roma e Torino, mentre Illumia ha vinto l'asta per Torino e Roma. Tra le aziende che hanno comunicato i dati dei nuovi clienti acquisiti, Enel ha segnalato l'aggiunta di 1,4 milioni di utenti, Hera 1 milione, Edison 700.000, Illumia 600.000 e Iren 340.000. Tuttavia, ogni fornitore ha perso clienti in altre province assegnate ad altri operatori.

Il bilancio tra nuovi ingressi e uscite è solo uno dei parametri da considerare. Mentre alcuni operatori hanno mirato a una strategia "quantitativa", altri hanno preferito concentrarsi su specifiche aree geografiche. Enel, ad esempio, ha incrementato la sua quota di mercato in zone dove non è presente, come Milano e Roma. Nel caso di Iren Energia, il saldo tra nuove entrate e uscite è positivo di circa 260.000 unità, includendo sia i nuovi clienti che le perdite stimate.

Secondo l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), il risparmio previsto sulla bolletta per gli utenti del Servizio a Tutele Graduali dovrebbe essere di circa 73 euro all'anno per utenza, rispetto ai dati attuali che potrebbero variare nel tempo. Tuttavia, ci sono notevoli disparità tra le regioni italiane. Le famiglie del sud, in particolare, potrebbero pagare di più. "Le regioni più colpite dalle aste sono senza dubbio la Sardegna, la provincia di Napoli e le città siciliane di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani", ha spiegato Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, sottolineando un aumento dei prezzi per i clienti non vulnerabili rispetto ai prezzi di asta.