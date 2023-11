Abbuonati a Lapo Elkann 24 mln di debiti. Cristiano Ronaldo "taglia" 2,8 mln

Lapo Elkann, abbuonati debiti per 23,98 milioni

Lapo Elkann, nel corso del 2023, ha ottenuto un raro perdono da parte dei suoi principali creditori, segnando questo anno come un periodo di misericordia. La sua creatura principale, Italia Independent, rischiava il fallimento, ma è stata salvata da un accordo transattivo che ha cancellato un totale di 23 milioni e 980 mila euro di debiti. Grandi banche e persino Cristiano Ronaldo hanno rinunciato a una parte consistente dei crediti, dimostrando un gesto di generosità nei confronti dell'amico Lapo, condonando 2,8 milioni di euro. Lo riporta Italia Oggi.

Gli accordi transattivi hanno coinvolto la capogruppo Iig, Italia Independent Group, con banche e fornitori che hanno rinunciato al 90% dei loro crediti. Per la società operativa quotata in borsa Italia Independent (II), l'accordo è stato meno generoso, cancellando solo l'80% dei crediti. Cristiano Ronaldo, inserito in questo elenco di creditori, ha ricevuto 718 mila 863 euro come parte dell'accordo, rinunciando ai restanti 2 milioni 875 mila 453,8 euro. La difficile situazione degli occhiali di Lapo ha causato problemi significativi alle banche italiane, in particolare a Unicredit, che ha registrato una perdita di 8,5 milioni di euro tra capogruppo e società operativa. Banca Ife ha rinunciato a 4,8 milioni di euro di crediti, seguita da Bnl con 4,1 milioni di euro persi. Altri creditori, tra cui amministratori, consulenti, commercialisti e rivenditori di occhiali, hanno dovuto rinunciare a 7,2 milioni di euro complessivamente.

Lapo Elkann ha subito personalmente una voragine finanziaria, condonando a se stesso 232.895,573 euro. Questa cifra, seppur significativa, è minima rispetto ai 38 milioni di euro investiti e persi nelle sue imprese dal 2016 al 2022. Attualmente, deve affrontare un debito di 12,8 milioni di euro, fondamentale per evitare il fallimento delle sue società. Il patrimonio netto della capogruppo al termine del 2022 era negativo di 6,4 milioni di euro, con perdite complessive di 65,2 milioni di euro nel corso degli anni. La società operativa aveva un patrimonio netto negativo di 28,7 milioni di euro e perdite nel 2022 pari a 11,7 milioni di euro. La società di revisione Revi.Tor non ha certificato i bilanci, sottolineando l'"impossibilità di esprimere un giudizio".

L'omologazione dell'accordo con i creditori è stata spiegata nella lettera inviata al tribunale di Ivrea, attribuendo le difficoltà principalmente alle due ondate di Covid, che hanno colpito il business quando avrebbe dovuto ripartire. Si è scaricata una parte della colpa anche su Enea Bastianini, campione di motociclismo, nonostante i suoi successi nel Moto GP a partire dal 2021. Italia Independent è stata infine venduta per un milione di euro ad AM Group, la holding di Alessandro Lanaro. Lapo Elkann, rimasto azionista di maggioranza, è stato nominato direttore creativo della nuova linea di occhiali Italian Independent, contribuendo al Gruppo Modo di Lanaro.