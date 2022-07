Abi, nuovo formato standard per gli strumenti sostenibili

Abi, nuovo formato per gli strumenti sostenibili

La piattaforma europea FinDatEx, alla quale partecipano le principali associazioni rappresentative dell’industria finanziaria, tra cui l’ABI, ha deciso di sviluppare un nuovo formato standard per la trasmissione dai produttori ai distributori delle informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari (i cosiddetti European ESG Template EET V1.0).

L’iniziativa è da ricollegare alle nuove disposizioni MiFID II in materia di sostenibilità, le quali richiedono, tra l’altro, agli intermediari di individuare gli strumenti finanziari in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità espresse dai clienti sulla base del rispetto dei requisiti ivi stabiliti.

L’EET è volto a dettagliare in modo analitico le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari (rappresentati per lo più dai fondi comuni di investimento). Le informazioni fornite dall’EET sono state definite tenendo conto dei requisiti regolamentari previsti dalla MiFID II e dal Regolamento sulla trasparenza in materia di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR), integrato dalle norme regolamentari di attuazione (RTS) in attesa di pubblicazione, che hanno dettagliato i nuovi obblighi di informativa precontrattuale con specifico riferimento alle caratteristiche sostenibili dei prodotti finanziari.

Sebbene gli RTS dell’SFDR cominceranno ad avere attuazione dal 1° gennaio 2023, FinDatEx ha ritenuto opportuno anticipare la produzione dell’EET al fine di consentire agli intermediari di individuare gli strumenti finanziari in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità espresse dai clienti, nel presupposto che i produttori possano essere interessati ad anticipare la diffusione delle nuove informazioni per agevolare la distribuzione degli strumenti finanziari di propria emissione. FinDatEx ha quindi raccomandato la produzione dell’EET a partire dal 1° giugno 2022, ma ha previsto che le informazioni di maggior dettaglio diventino obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2023.

Parallelamente allo sviluppo dell’EET, FinDatEx ha provveduto ad aggiornare lo European MiFID Template (EMT V.4) inserendo, nell’ambito della sezione del target market relativa agli obiettivi di investimento, l’indicazione relativa alla eventualità che lo strumento finanziario considera le preferenze di sostenibilità dei clienti. Il nuovo EMT V.4 dovrà essere prodotto a partire dal 2 agosto 2022.