Accordo Parigi-Commissione Ue. Ok al sostegno per Air France

Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha annunciato oggi che e' stato raggiunto un "accordo di principio" con la Commissione europea su un nuovo aiuto finanziario per Air France, che dovra' in cambio cedere "un certo numero di slot" a Orly. Durante un programma televisivo LCI / RTL / Le Figaro, il ministro ha detto: "Abbiamo un accordo di principio con il commissario europeo (responsabile della concorrenza) Margrethe Vestager sul nuovo sostegno finanziario per Air France" . "L' importo sara' discusso con Air France e domani ci sara' un consiglio di amministrazione che dovra' convalidare il principio di questo accordo ", ha aggiunto. Sono " ottime notizie per Air France e per l'intero settore dell'aviazione francese ", ha osservato Le Maire".



Alitalia: Cub e Usb, il 6 aprile assemblea a Fiumicino - "Il Governo brancola nel buio, subendo il pressing della Vestager, che mira a far decollare una 'nano-compagnia': fermiamo la macelleria sociale". Cosi' in una nota congiunta i sindacati autonomi Cub Trasporti e Unione sindacale di base (Usb), che hanno annunciato, per martedi' prossimo alle 10:30, un'assemblea all'aeroporto di Fiumicino, davanti al terminal 3, al piano Partenze. "Dopo 3 anni persi inseguendo ipotesi inconsistenti ed irrealizzabili, il Covid non puo' e non deve diventare la scusa per ridurre Alitalia ad una dimensione che la rendera' incapace di reggere sul mercato - scrivono i sindacati autonomi nel documento - E' inaccettabile che dopo l'approvazione di un decreto, che annuncia l'investimento di 3 miliardi di euro sul rilancio della compagnia di bandiera italiana, si protragga una trattativa con la Ue che sembra piu' preoccupata di eliminare dalla scena un concorrente a Lufthansa e Air France - concludono Cub e Usb - piuttosto che di garantire la mobilita' dei cittadini e una leva essenziale per l'economia del nostro Paese."