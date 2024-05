Addio spesa da pagare in cassa con Pick&Go di Rewe. Si fa tutto tramite l'app

Basta passare dalla cassa per pagare la spesa, ora basta un'app. Il progetto Pick&Go di Rewe

Il sogno di molte persone sarebbe uscire dal supermercato con tutta la spesa pagata senza dover perdere tempo in cassa o dover scansionare tutti i prodotti nel carrello alle casse "veloci", quelle automatiche. Da ora saltare la fila in cassa e velocizzare veramente i tempi - riporta Italiafruit - è fattibile, ma solo nei punti vendita del gruppo tedesco Rewe. Come ha annunciato lo stesso retailer online, il servizio sarà disponibile tramite l’utilizzo dell’app Rewe Pick&Go. Per potersi avvalere del servizio è necessario installare l’app Rewe Pick&Go sul proprio smartphone, creando un account personale e associando la modalità di pagamento preferita.

Una volta scaricata l’app, - prosegue Italiafruit - basterà qualificarsi tramite Qr Code all'ingresso dei punti vendita abilitati. In questo modo il cliente verrà identificato e saranno le fotocamere interne al negozio a memorizzare i prodotti scelti, senza però registrare il volto del cliente. Considerato che il servizio è disponibile solo a partire dai 18 anni, al primo acquisto sarà richiesto di provare l’età. Una volta terminata la spesa, i clienti possono uscire dal negozio senza passare da alcuna cassa, con un notevole risparmio di tempo.