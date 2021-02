Adidas mette sul mercato la controllata Reebok

Adidas venderà Reebok

Il gruppo di abbigliamento sportivo tedesco Adidas ha annunciato oggi che vendera' l'angloamericana Reebook per concentrarsi sul suo marchio. Il gruppo "ha deciso di lanciare il processo formale in vista di una vendita di Reebok", acquistata nel 2006 per 3,1 miliardi di dollari, e "si concentrera' in futuro sul rafforzamento del marchio Adidas come leader del mercato sportivo mondiale" si legge in un comunicato.

Il gruppo statunitense VF Corp (proprietaria di marchi come Timberland e The North Face) e la cinese Anta Sports sono considerati dei potenziali acquirenti. Reebok, da tempo in difficoltà, ha visto scendere le vendite del 7% nel terzo trimestre del 2020, dopo il -42% del secondo, a causa del coronavirus.