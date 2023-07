Affitti Ue, i prezzi rallentano: ma Firenze e Torino più care di Roma e Milano

Affitti, i prezzi in Ue rallentano del 10% dopo oltre un anno: Lisbona sempre più cara

HousingAnywhere. la piattaforma per affitti per giovani lavoratori e studenti più grande in Europa, ha rilasciato il suo International Rent Index per il secondo trimestre del 2023. La ricerca ha analizzato circa 64.000 proprietà in 23 città europee, rivelando come l'aumento annuale degli affitti nelle città europee sia sceso sotto il 10% dopo oltre un anno, con alcune differenze tra i vari tipi di proprietà (monolocali +10,1%, stanze +9,7%, appartamenti +9,1%).

L’andamento trimestrale dei prezzi degli affitti in Europa aveva iniziato a diminuire già nei primi tre mesi del 2023, fino a raggiungere la moderatissima crescita di appena 1,5% in questi ultimi tre mesi. Nonostante questa rappresenti potenzialmente una buona notizia per i giovani in cerca di un alloggio, l'alta stagione della mobilità internazionale è appena cominciata e il moderato rallentamento nella crescita degli affitti non è sufficiente a garantire l'accesso ad alloggi disponibili e convenienti, poiché la stagionalità potrebbe invertire la tendenza.