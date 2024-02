Agricoltura, AEPI: "Proteste comprensibili, mancano UE e Governo. Non si vede una visione sul futuro"

“L’agricoltura europea, Italia inclusa, sta vivendo una situazione a dir poco problematica e che merita risposte. All’origine una serie di concause tra cui la concorrenza sleale di prodotti esteri - con standard inferiori ai nostri per qualità e sostenibilità - e lo strapotere della grande distribuzione. Sono necessarie misure di sostegno da parte dei governi e dell’Unione. Intervenire sul reddito di chi produce cibo significa anche dare risposta all’inflazione che si abbatte sui consumatori, ma purtroppo dalla legge di Bilancio al Dl Milleproroghe non si è vista una visione sul futuro del settore e dei protagonisti della filiera”.

Così Mauro Ottaviano, responsabile per il settore Agroalimentare di AEPI, l’associazione europea dei professionisti e delle imprese. “Le più importanti organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori non hanno saputo interpretare e rappresentare il disagio diffuso - ha aggiunto Mino Dinoi, presidente di AEPI - significando come sempre più si imponga la necessità di una forte rigenerazione delle organizzazioni di rappresentanza sociale il cui compito non può limitarsi ad assecondare il potere politico del momento”, aggiunge il presidente.

“AEPI - concludono Ottaviano e Dinoi- è impegnata nelle sedi istituzionali e nel Paese per sollecitare il governo italiano a prendere misure concrete e rapide che favoriscano un equo sviluppo del settore agroalimentare, anello fondamentale della economia del nostro Paese, rafforzando il ruolo delle tante piccole e medie imprese del settore che sono il fondamento del nostro made in Italy”.