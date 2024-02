"Risorse per agricoltori a 8 miliardi. Non voglio un Sud che viva di sussidi"

Meloni: "Risorse Pnrr per agricoltori passano a 8 miliardi"

"Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in diretta da Catania.

"No a Sud che vive di sussidi, deve combattere ad armi pari"

"Non voglio un Sud che viva di sussidi ma che abbia degli strumenti per combattere ad armi pari, occorre superare questo gap del Mezzogiorno con questi strumenti"

"Solidali con ragazza vittima stupro, ci sarà giustizia"

"Mentre venivo qui ho letto una notiza di cronaca che mi ha molto colpito, una giovane ragazza di 13 anni vittima di una violenza di gruppo. Esprimo la mia solidarietà a lei, lo Stato c'è garantirà sia fatta giustizia".

Guarda qui il video dell'intervento della premier Meloni

"Puntiamo Italia hub approvvigionamento energia Europa"

"Non ha molto senso che noi, mentre ci liberiamo da una dipendenza energetica dalla Russia, ci consegniamo mani e piedi ad altre dipendenze energetiche di catene di approvvigionamento che ugualmente non possiamo controllare. A questo risponde il progetto di oggi: noi dobbiamo essere in grado di produrre la tecnologia che e' fondamentale per le nostre scelte strategiche se vogliamo essere padroni del nostro destino". "Questa e' la ragione per cui siamo convinti che l'Italia in questa sfida energetica possa addirittura puntare a essere un hub per l'approvvigionamento del resto d'Europa. Su questo progetto strategico il Sud ha il ruolo centrale", spiega la premier.

"Difendere identita' e tradizione particolarmente oggi"

"Sono molto contenta di essere a Catania in un giorno particolarmente importante per la citta', forse il giorno piu' importante dell'anno, la festa di Sant'Agata. Voglio ringraziare il sindaco Trantino per avermi dato la possibilita' di vedere dal vivo quella che viene riconosciuta come una delle tre manifestazioni religiose piu' partecipate al mondo". "E' una lunghissima storia di amore quella che lega Sant'Agata ai catanesi. E' una storia di fede e devozione - ricorda la premier - che parla di identita' e tradizione che sono tutte cose che io credo valga la pena di difendere particolarmente in questo tempo".