Agroalimentare, il settore vitivinicolo traina la ripresa del Made in Italy

Con un valore pari a 68, la filiera vitivinicola si posiziona al primo posto nella classifica dell'AGRI4index ,il super indice creato da Nomisma per UniCredit in grado di fornire il livello di strategicita' della filiera per il sistema agroalimentare italiano e il suo posizionamento competitivo. Il report e' stato presentato oggi nel convegno di apertura di Vinitaly Special Edition, a Veronafiere. Uno scoring che supera quello della filiera lattiero-casearia (seconda con 56), della pasta (54) e dell'ortofrutta (51) e che in un confronto a livello europeo, posiziona l'Italia sopra la Spagna (48) ma dietro la Francia (76). La disamina congiunta di un set analitico e omogeneo di oltre 60 indicatori riferibili a 4 "domini" (struttura, produzione, mercato e performance economico-finanziarie) ha permesso di evidenziare i punti di forza e anche di debolezza delle singole filiere e di contestualizzarli nello scenario evolutivo di mercato, identificando al contempo interventi e percorsi di sviluppo che sono stati condivisi con i principali stakeholder della medesima filiera (imprese, associazioni di rappresentanza, consorzi di tutela). Uno scenario che vede oggi in netta ripresa sia le vendite sul mercato interno che l'export vinicolo italiano, con valori che in molti mercati hanno superato i livelli del 2019: ad agosto, gli acquisti cumulati di vino italiano negli Usa hanno raggiunto 1,3 miliardi di euro contro gli 1,1 miliardi di due anni fa, in Svizzera 267 milioni contro i 225 milioni di euro, in Corea la crescita e' addirittura del +123%, ma questo trend di forte recupero sta interessando anche la Germania, il Canada, la Russia. "Quello vitivinicolo - ha dichiarato Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit - e' uno dei comparti che sta trainando la ripresa del Made in Italy sui mercati mondiali, grazie ad un riposizionamento in linea con le caratteristiche della domanda estera e all'eccellente qualita' dei prodotti".

"L'approccio innovativo da noi adottato - ha aggiunto Padoan - ci ha permesso di valorizzare il concetto di filiera in quanto strada obbligata per accrescere il grado di competitivita' e di tradurre il tutto in nuove opportunita' di business, come testimoniato dal programma 'Basket Bond di filiera', che ha portato UniCredit nei mesi scorsi a sottoscrivere come prima tranche di un piano da 200 milioni di euro obbligazioni emesse da imprese del settore vitivinicolo". "La ripresa post-Covid che sta interessando le filiere agroalimentari italiane, vino in primis, e' sostenuta, ma questo non deve farci cullare sugli allori. Gli spazi di crescita per il nostro settore sono ampi nel mercato mondiale, ma scontiamo ancora gap organizzativi e di competitivita' che, oggi, grazie anche agli importanti strumenti di supporto offerti dall'Europa, possono essere ridotti" ha sottolineato Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico di Nomisma.