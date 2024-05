Arsenale: siglato accordo con Uzbekistan per il primo treno di lusso

Arsenale: firmato accordo con Ferrovie dell'Uzbekistan per la costruzione del primo treno di lusso 'The Samarkand Express', pronto a partire entro il 2026

Durante il Tashkent International Investment Forum del Foreign Investors Council, un evento di spicco nel calendario degli investimenti internazionali, O’zbekiston Temir Yo’llari JSC, meglio conosciute come le Ferrovie dell’Uzbekistan, e Arsenale, rinomata società italiana di ospitalità di lusso, hanno stretto un accordo senza precedenti a Tashkent, la pittoresca capitale dell'Uzbekistan. La firma dell'Head of Terms per l’Accordo Definitivo segna il via al progetto di sviluppo di un treno di lusso Made in Italy che prenderà il nome di "The Samarkand Express" e opererà nel cuore dell'Uzbekistan a partire dalla fine del 2026.

La cerimonia di firma, alla quale ha partecipato anche Sua Eccellenza il Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, ha posto le basi per una collaborazione ambiziosa, coordinata sotto l'egida del Ministero degli Investimenti, dell'Industria e del Commercio dell’Uzbekistan. Khikmatulla Rakhmetov, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dell’Uzbekistan, e Paolo Barletta, CEO di Arsenale, hanno sottoscritto l'intesa, delineando una partnership destinata a rivoluzionare il settore turistico e dell'ospitalità in Uzbekistan.

Il progetto prevede la realizzazione di un lussuoso treno turistico che offrirà un'esperienza senza pari ai viaggiatori, attraverso tratte intrise di cultura e storia millenaria. Con almeno 13 carrozze e 38 cabine per un totale di 66 ospiti, il treno percorrerà un itinerario che abbraccia le gemme storiche dell'Uzbekistan. Da Tashkent, la capitale pulsante del paese, il viaggio condurrà attraverso le strade di Samarcanda, famosa per le sue moschee e mausolei, fino a giungere a Bukhara, un tempo centro vitale della Via della Seta. Infine, il treno farà tappa a Khiva, con la sua parte murata delimitata dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.

L’Uzbekistan, con il suo ricco patrimonio culturale e architettonico, è pronto ad accogliere il mondo a braccia aperte. Attraverso la firma di questo accordo, il paese rafforza il suo impegno nel promuovere il turismo di lusso, consolidando la sua posizione come una delle destinazioni più ambite dell'Asia centrale. Il Comitato per il Turismo dell’Uzbekistan svolgerà un ruolo chiave nella divulgazione del progetto, integrandolo tra gli itinerari turistici del paese e offrendo esperienze uniche ai visitatori internazionali.

Khikmatulla Rakhmetov, Primo Vicepresidente del Consiglio di amministrazione ha dichiarato: “La firma di questo accordo segna una nuova pietra miliare nello sviluppo della nostra cooperazione finalizzata alla creazione di un treno turistico unico in Uzbekistan. Siamo pienamente fiduciosi che la nostra partnership con il Gruppo Arsenale sarà reciprocamente vantaggiosa. Porterà in Uzbekistan soluzioni tecnologiche moderne e ci permetterà di creare un prodotto eccezionale per i nostri turisti. Vorrei esprimere la nostra gratitudine alla direzione del Gruppo Arsenale per i negoziati produttivi e la mutua collaborazione e siamo ansiosi di continuare e rafforzare ulteriormente la nostra partnership in futuro. Non vediamo l'ora di realizzare insieme questo entusiasmante progetto, che farà conoscere al mondo il ricco patrimonio storico e culturale dell'Uzbekistan e lascerà un segno indelebile nell'industria turistica mondiale”.

"L’accordo firmato oggi rafforza ulteriormente il nostro piano di internazionalizzazione di un modello italiano di luxury slow tourism, unico sul mercato. Rinnovo il ringraziamento alle ferrovie dell’Uzbekistan e le istituzioni per la collaborazione a The Samarkand Express, il nostro primo treno di lusso in Asia, che permetterà di elevare il turismo di lusso nella condivisione della cultura dei nostri rispettivi Paesi, rafforzando così le relazioni transfrontaliere esistenti e, al contempo, modernizzando e migliorando un servizio di ospitalità, anche attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura. Crescere all'estero, dopo il modello inaugurato in Italia, ci permetterà di rispondere come primo operatore italiano a cambiamenti strutturali del nuovo turismo di alta gamma", ha aggiunto Paolo Barletta, Amministratore Delegato di Arsenale.

L'accordo prevede che Arsenale si occupi della produzione del treno, garantendo l'eccellenza artigianale italiana e le più moderne soluzioni tecnologiche. La collaborazione strategica con le Ferrovie dello Stato Italiane darà un impulso significativo all'industria ferroviaria italiana, oltre a promuovere il turismo di lusso nel mondo. Con "The Samarkand Express", Arsenale e le Ferrovie dell’Uzbekistan stanno scrivendo una nuova pagina nell'industria del turismo, offrendo ai viaggiatori un'esperienza indimenticabile attraverso il cuore dell'Asia centrale.