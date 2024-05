Brenda Lodigiani tradisce Annalisa con Herbert Ballerina. "Una fuga con Elodie o... Terence Hill"

Da Annalisa al GialappaShow a Celebrity Hunted - Caccia all'uomo su Prime Video: Brenda Lodigiani 'tradisce' la cantante e regina della musica italiana, che imita in modo divertentissimo nel programma di Tv8, con Herbert Ballerina. Una coppia tutta da ridere per reality thriller Original italiano disponibile in esclusiva sul canale di Amazon (prodotto da Endemol Shine Italy) dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre il 13 maggio.

"La mia imitazione di Annalisa? Nata da un'ispirazione di Marco Santin. Non ne poteva più, continuava a sentire 'Mon amour', mi guarda e mi fa 'Senti dobbiamo farla'. All'inizio non è stato semplicissimo, perché lei è abbastanza inattaccabile, nel senso che canta bene, è bellissima, sforna una hit dietro l'altra", ci aveva raccontato Brenda in una recente intervista (che potete leggere qui).

Ma questa è un'altra storia. In quella che vi raccontiamo oggi, Brenda è una vip in fuga insieme ad Herbert. La loro missione è chiara: non farsi catturare da un team di “hunters” esperti. "Siamo molto affiatati e scherziamo molto", ci raccontano in coro.

Tutto molto bello 'tranne che per il cibo', dice Herbert.



Celebrity Hunted il trailer del reality di Amazon Prime Video

"Ce l'ha su con questo, chiedegli una cosa brutta di questa esperienza", l'invito di Brenda alla domanda seguente.

Che giriamo prontamente all'interessato. "Non mi potevo fermare a mangiare, una cosa tranquillamente, era tutta una roba del tipo 'Ho fatto i pomodori con dentro il riso'", la risposta di Herbert Ballerina.

"Questo non è mai accaduto", lo interrrompe Brenda Lodigiani. "A parte per i friarielli, quelli li avevo fatti"

"Però ci siamo divertiti", agggiungono in coro.

Una coppia affiatata. Infatti la cosa più bella dell'esperienza...

"E' stato bello 'ribeccarsi' come direbbero i giovani. Perché noi siamo amici da anni", sottolinea Brenda Lodigiani.

E lungo il percorso, per sfuggire agli hunters, hanno chiesto aiuto ad alcuni amici. 'Ribeccando' anche "un grande esponente della musica rap, un guru della danza", svelano.

Stop agli spoiler. Anche se la domanda sorge spontenea: Herbert, ma Brenda non ti ha portato da Annalisa?

"No, anche perchè poi sarebbe stato difficile capire chi era quella vera", scherza lui.



Il cast di Celebrity Hunted 4

Se doveste rifare questo programma con un altro partner chi scegliereste?

"Io Brad Pitt", dice Herbert Ballerina.

"Terence Hill", risponde Branda Lodigiani (che qualche anno fa è stata protagonista in un episodio di Don Matteo).

Poi aggiunge: "Se devo dire un personaggio non famoso penso la mia amica Chiara. Andando sui cantanti...". "Io dico Annalisa", il contropiede di Herber Ballerina a Brenda.

Che prontamente contrattacca: "Forse anche io. O Elodie...".

Lo faresti con Elodie? Brenda che tradisce Annalisa?

Ci pensa su e cambia idea: "Ne dico un'altra...". Brenda Lodigiani sui suoi passi: "No solo con Herbert".

"Vabbeh allora pure io", dice lui tra le risate dei due.

E poi...

Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina protagonisti a Celebrity Hunted. La video-intervista



Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, chi sono gli otto vip in fuga

Otto celebri personaggi italiani protagonisti della quarta edizione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo. Oltre alla coppia di comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, troviamo l’attore Raoul Bova con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez e il duo di rapper Guè e Ernia.

