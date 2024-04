Annalisa, Brenda Lodigiani: "La mia imitazione? L'ho destrutturata e porto in scena i suoi 'brandelli'"

Brenda Lodigiani torna nei panni di Annalisa al GialappaShow (su TV8, dal 10 aprile, ogni mercoledì, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW).

Brenda com'è nata l'idea dell'imitazione di Annalisa?

"Da un'ispirazione di Marco Santin. Non ne poteva più, continuava a sentire 'Mon amour', mi guarda e mi fa 'Senti dobbiamo farla'. All'inizio non è stato semplicissimo, perché lei è abbastanza inattaccabile, nel senso che canta bene, è bellissima, sforna una hit dietro l'altra. Quindi...

Quindi?

"Ho deciso di 'destrutturarla' completamente e quello che porto in scena sono i 'brandelli' di Annalisa. E poi c'è questa cosa di queste cantanti che mi sempre ridere: vanno in piazza, nei Festival a cantare, e gridano sempre. 'Ciao Milanoooooo' cose così"

E in questa nuova edizione del GialappaShow cosa dobbiamo aspettarci dalla tua Annalisa?

"Cercherà di superare i limiti, che lei non ha, perché è una queen. Se li mette e li supera da sola. Spero che il pubblico si divertirà. Io ci sto pensando, ci lavoro da molto e sono abbastanza contenta"

Da Sanremo 2024, Sinceramente, il look del Festival... hai tratto qualche spunto?

"Ceto che sì. Sono rimasta assolutamente impressionata dal trench. La prima cosa che ho notato nel video musicale di Sinceramente è quello. Il trench è iconico. La prima cosa, mentre guardavo Sanremo, è stata chiamare Marco e Giorgio della Gialappa's.... 'Il trench, voglio il trench'"

Annalisa a Sanremo 2024





Tu e Annalisa vi siete parlate?

"Le ho fatto l'in bocca al lupo per Sanremo e lei mi ha risposto"

Se dovessi imitare un'altra cantante al di fuori di Annalisa...

"Secondo me dopo Annalisa non c'è nient'altro. Ah ci tengo a dire, noi avremo la versione di Annalisa che si chiamerà 'Annalaisa'"

E inoltre...

Brenda Lodigiani al GialappaShow: non solo Annalisa. Dalla parodia di Doc (con Alessandro Betti)

GialappaShow, terza stagione al via con il Mago Forest e le new entry Max Giusti e Maccio Capatonda

Il timone del programma sarà ancora nelle mani del Mago Forest, gran cerimoniere e spalla (o vittima) della Gialappa’s. Ogni settimana sarà affiancato da una co-conduttrice diversa: nella prima puntata il graditissimo ritorno di Alessia Marcuzzi, che affiancherà Forest a distanza di oltre vent’anni dal debutto insieme.

In questa terza edizione, il cast si arricchisce di due pezzi da novanta: Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre novità, e Max Giusti, che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis, e chef Alessandro Borghese.

Sempre ricchissimo il cast comico, con vecchie conoscenze che si alterneranno a nuovi personaggi, tutti da ridere. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria di Stefano Accorsi nel primo episodio.

Una nuova serie per Ubaldo Pantani, che tornerà con uno spin off di 4 Motel in versione VIP, proporrà la parodia di Paolo Ruffini, e tornerà a vestire i panni di Filippo Bisciglia per una versione Winter di Tentescion Ailand. Brenda Lodigiani riporterà l’androide Ester Ascione, e la parodia della regina del pop Annalisa. Inoltre, nella prima puntata la sua Briffatrice sarà impegnata ad insultare Marco Travaglio.

Torneranno Stefano Rapone, sempre impegnato in politica come Vice Sottosegretario, Gigi & Ross con la parodia in tandem del comico Alessandro Siani e altri nuovi personaggi, Fabrizio Casalino nei panni di uno psicanalista, il coach del pensiero positivo Edoardo Ferrario, il taxista Alessandro Bianchi, il barman Alfredo Colina, e Valentina Barbieri che nei panni di Ilary Blasi reinterpreta la docu serie Unica. Alessandro Betti sarà protagonista un’irresistibile parodia di DOC con Brenda Lodigiani, e Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza con l’obiettivo di (de)motivare, e nuovi comizi nei panni di Oklahoma. E direttamente dal Baratro, torneranno i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

Come sempre non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi tormentoni del web.

Tornerà anche l’immancabile citofono, vera icona del programma, dove suoneranno ospiti a sorpresa.

Come da tradizione, il programma darà ampio spazio alla musica con i Neri per Caso che accompagneranno le performance degli ospiti di puntata, cantanti e musicisti, che verranno coinvolti in performance inedite. Nella prima puntata da non perdere la loro reinterpretazione di Barbie Girl, featuring due voci d’eccezione: Nina Zilli e Sarafine. Le parti musicali sono curate dal Maestro Vittorio Cosma.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.