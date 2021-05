Aigis Banca in liquidazione, cessione a Banca Ifis

Aigis Banca e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia, che ha nominato il Commissario liquidatore, ha approvato la cessione di attivita', passivita' e rapporti giuridici della stessa in favore di Banca Ifis. Il commissario di Aigis Banca oggi ha stipulato con Banca Ifis l'atto di cessione definitivo. Lo fa sapere Banca Ifis, comunicando che sono stati condivisi con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi i termini e le condizioni dell'intervento volto a garantire i depositanti di Aigis Banca.

"L'intervento di Banca Ifis permette di evitare le gravi conseguenze sociali ed economiche determinate dalla situazione che si e' creata in Aigis Banca, in conseguenza dell'esposizione di quest'ultima verso Greensill Bank AG, da marzo 2021 in procedura di insolvenza. L'intervento di Banca Ifis avverra' tutelando i risparmi dei clienti retail, garantendo la continuita' dei finanziamenti alle imprese e salvaguardando l'occupazione delle persone che ci lavorano", spiega l'a.d. di Banca Ifis Frederik Geertman.

Si tratta della prima operazione sotto la guida dell'a.d. nominato a fine aprile, che aggiunge: "Aigis Banca e' focalizzata sul credito alle piccole e medie imprese ed effettua raccolta attraverso conti correnti remunerati e conti deposito. La similitudine con le attivita' di Banca Ifis ci consentira' di gestire in maniera efficace il processo di integrazione".