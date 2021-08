Airbus sfida Boeing sugli aerei cargo con l'A350: sfida nei cieli post Covid

Battaglia in alta quota per il post Covid tra i due colossi dei cieli, Airbus e Boeing. La casa francese, come riporta il Sole 24 Ore, è pronta a investire negli aerei cargo. Si tratta di un settore che durante la pandemia ha avuto risultati molto positivi e si prevede che il picco di crescita possa continuare anche nei prossimi mesi e anni .

Il gigante francese ha così deciso di entrare in concorrenza con Boeing nel settore e ha confermato l'avvio della produzione della versione cargo del suo A350. Dovrebbe essere pronto entro il 2025 e l'intenzione è quella di contrastare il dominio di Boeing che per i voli cargo conta al momento su ben tre modelli: B777, B767 e B747. Come spiega il Sole 24 Ore, finora l'unico modello Airbus è stato l'A330 con circa 80 modelli venduti ogni anno.

Tra i potenziali clienti ci sono UNited Parcel Service, DHL Worldwide Express e Qatar Airways. Il cargo dell'A350 compenserà l'abbassamento della produzione degli aerei dedicati ai passeggeri, visto che la pandemia non è ancora finita e soprattutto le compagnie tendono a utilizzare aerei più piccoli per ottimizzare le spese.