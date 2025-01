Alessia Marcuzzi, meglio i cosmetici "Luce Beauty" che le borse "Marks & Angels": ai raggi X i conti della showgirl

Alessia Marcuzzi, meglio i cosmetici delle borse: i conti delle società della showgirl e conduttrice tv

Meglio i cosmetici delle borse. Deve pensarla così la showgirl e conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi quando ha dovuto tirare l’ultima riga del bilancio 2023 delle due società che controlla, Lapinella srl e Mito & Co srl. La Marcuzzi di entrambe è azionista al 70% mentre il 30% restante è diviso tra la madre Antonietta e il padre Eugenio. La prima società controlla col 55% Lapinella & Co. proprietaria del marchio “Luce Beauty” ispirato alla cosmetica “sostenibile”: lo scorso anno i ricavi derivanti dalle vendite soprattutto online sono stati di oltre 1,7 milioni di euro ma la redditività è scarsa, in presenza di un utile di soli 3mila800 euro.

Lapinella & Co. è una società benefit e la nota integrativa ricorda che ha ottenuto la certificazione “Vegan OK” sui prodotti cosmetici vegani commercializzati. Mito & Co vende invece borse e pelletteria di vario genere con il marchio “Marks & Angels” e il bilancio del 2023 ha registrato vendite in lieve calo sull’anno prima a 914mila euro e anche in questo caso c’è stato un utile risicato di 2mila 600 euro. “Al fine di aumentare le vendite online - si legge nella nota integrativa - sono stati effettuati investimenti su varie piattaforme per accrescere la visibilità del sito dell’azienda”.