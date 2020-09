Alibaba.com nuovo partner di WeCosmoprof 2020

WeCosmoprof, l’evento digitale di Cosmoprof in programma dal 5 al 18 ottobre, arricchisce la propria gamma di servizi di business grazie alla collaborazione con Alibaba.com, la piattaforma di e-commerce B2B leader globale, e parte del Gruppo Alibaba

Per tutta la durata dell’iniziativa, il padiglione virtuale WeCosmoprof x Alibaba.com offrirà alle aziende dell’industria cosmetica una vetrina internazionale per il lancio dei propri prodotti, con la possibilità di raggiungere gli oltre 20 milioni di buyers attivi in 190 paesi nel mondo presenti sulla piattaforma.

Alibaba.com si unisce quindi a BORN e Needl, i marketplace partner di WeCosmoprof, creando un ecosistema unico di matching tra domanda e offerta a livello globale.

“La partecipazione di Alibaba.com è un importante tassello del progetto WeCosmoprof, l’iniziativa che offre strumenti di business altamente tecnologici per lo sviluppo dell’industria cosmetica, – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – Grazie alla leadership maturata in oltre 50 anni di storia, Cosmoprof ha aggregato attorno a sé i key player del settore, BORN, Needl e Alibaba.com, dando vita ad un sistema compatto e altamente performante. Il lavoro di squadra è la nostra risposta alle prossime sfide per il comparto: solo unendo le nostre singole competenze, le nostre innovazioni e le nostre esperienze è possibile rispondere adeguatamente alle nuove necessità del mercato.”

“WeCosmoprof è un acceleratore di business, che mira a dare nuovo slancio per permettere alle aziende e agli operatori di sfruttare tutte le potenzialità del sistema beauty a livello globale, – sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – Con la partecipazione di Alibaba.com potremo garantire una visibilità internazionale ad ampio raggio ai nostri espositori, incrementando il numero di nuovi potenziali partner di business e allargando la propria sfera di azione a nuovi paesi.”

Luca Curtarelli, Head of Business Development di Alibaba.com Italia, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Cosmoprof che rappresenta una vera rivoluzione nel nostro modo di fare business. Due primari attori offline e online si alleano per creare opportunità di business in un settore come l'industria della bellezza che rappresenta una categoria chiave per Alibaba.com. Il nostro obiettivo, in linea con la nostra mission ‘to make it easy to do business anywhere’, è creare un ambiente in cui aziende italiane, europee e buyer globali possano continuare a sviluppare e far crescere le loro attività, nonostante questo periodo di difficoltà.”