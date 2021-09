Alitalia, ok del Governo agli indennizzi per i biglietti

Per Alitalia "sono state confermate le garanzie per i passeggeri titolari di titolo di viaggio e voucher o titoli analoghi emessi dall'amministrazione straordinaria. L'indennizzo, quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio, verra' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, conformemente alla disciplina europea".

Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi sulle decisioni assunte dal Cdm di oggi che precisa anche: "e' disciplinata la procedura per la cessione del marchio "Alitalia", aperta ai titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo". "Nell'ambito delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia - Societa' Aerea Italiana, si prevede che a seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti all'amministrazione straordinaria, in quanto responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuate ai sensi del Regolamento (CEE) 95/93".