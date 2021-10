Alitalia, primi guai per la newco Ita: niente atterraggio se c'è la nebbia

Alitalia, Ita già in crisi: non può atterrare se c'è nebbia

La nebbia mette in crisi Ita, la nuova compagnia aerea nata dalla ceneri dell'ex Alitalia, decollata per la prima volta lo scorso 15 ottobre. I suoi aerei non possono atterrare negli scali dove atterranno tutte le altre compagnie, proprio a causa della nebbia. Il problema, spiega La Stampa, è la certificazione per atterrare che Ita ha dovuto ricostruire ex novo.

La richiesta, in fase di passaggio di proprietà, era stata inviata all'Enac (l'Ente di controllo dell'aviazione civile), il quale non è riuscito però a fornire i pemessi. Per questo motivo, racconta La Stampa , un aereo Ita partito da Fiumicino con destinazione Linate ha dovuto deviare su Genova. Stessa sorte anche per altri sette voli che sono invece stati dirottati su Malpensa, dopo aver girato a vuoto sullo scalo di Linate, in attesa di un cambio metereologico repentino.

Il motivo di tale disagio? Il quotidiano di Torino spiega che "il problema nasce dal fatto che fra la vecchia Alitalia e la nuova Ita c’è stata la famosa “discontinuità” aziendale, imposta dall’Ue per autorizzare l’ennesima iniezione di fondi pubblici, perciò Ita risulta, formalmente, una start-up, nonostante il fatto che aerei e piloti siano gli stessi di Alitalia". "E per un regolamento dell’Icao (l’ente mondiale dell’aviazione civile), continua La Stampa, Ita in quanto compagnia aerea nuova finché non ottiene la certificazione ex novo dell’Enac non può atterrare se la visibilità non è ottimale, cioè superiore ai 550 metri (al decollo 400 metri". I tempi di risoluzione di tale situazione ancora non si sanno: il disagio durerà finchè le formalità tecniche tra Ita ed Enac non saranno ultimate.