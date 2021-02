Alitalia, stipendi di febbraio in ritardo."Quadro in drammatico peggioramento"

La situazione di Alitalia e' "in costante e drammatico peggioramento, a causa dei ritardi nell'erogazione dei fondi di ristori Covid sinora richiesti". Lo affermano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Trasporto aereo, al termine dell'incontro con il commissario Giuseppe Leogrande.

"Le conseguenze di questa situazione - proseguono i sindacati - si produrranno purtroppo gia' dai pagamenti degli emolumenti di febbraio 2021, che dovrebbero essere erogati, nella migliore delle ipotesi, nei primi giorni di marzo". Inoltre, "risultano ancora in corso verifiche da parte della gestione commissariale circa la sostenibilita' dell'eroggazione dell'anticipo della prestazione di Cigs-base cosi' come previsto dagli accordi sottoscritti in sede ministeriale".

I sindacati riferiscono poi che "l'Inps, in maniera assolutamente unilaterale, non ha ancora dato corso alle erogazioni gia' deliberate, delle integrazioni del Fsta per la Cigs Alitalia di novembre 2020, e mesi successivi, a causa di approfondimenti interni all'istituto circa il periodo di riferimetno sul quale si calcola l'integrazione delle retribuzioni". Verra' quindi richiesta "l'apertura immediata di un tavolo di confronto che possa trovare soluzioni concrete, e garantire la continuita' dei pagamenti".