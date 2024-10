Champions show su Tv8, Leo Di Bello e Sarah Castellana: "Noi come Lautaro-Morata". Eros Ramazzotti special guest star

Leo Di Bello e Sarah Castellana coppia del gol nelle notti di Champions League targate Tv8 (ogni turno della massima competizione europea per club regala un match in chiaro con le big straniere in campo). Nel menù della seconda giornata ecco il Lille che sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Se doveste paragonarvi a due attaccanti.... "Io spero di essere in stile Vlahovic o Lautaro Martinez. Un bomber di quel tipo. Da area di rigore. Per avere in mano i tempi della trasmissione devi arrivare all'obiettivo col tempo giusto e al momento giusto, non si possono sbagliare occasioni, bisogna sfruttare i tempi", dice Leo Di Bello ad Affaritaliani.it

Sarah Castellana non ha dubbi: "Alvaro Morata. Perché è arrivato al Milan da poco, si è ambientato subito, riesce a dare una grande mano alla squadra. E per me il gruppo è importante, la collaborazione per il prodotto finale. Noi ce la mettiamo tutta per portare un po' di sorrisi nelle case delle persone. Con competenza, ma anche facendo capire che il calcio è una cosa seria, però neanche troppo".

Una trasmissione in cui tanto è programmato, con taglio totalmente giornalistico però "con la presenza della Gialappa's e Max Giusti c'è molto spazio all'improvvisazione", sottolinea Leo Di Bello.

"Dopodiché sono sempre io quella che viene subito attaccata dai Gialappi, ma ci piace così, ci divertiamo tantissimo", sottolinea Sarah Castellana ad Affari.

Quindi vi rivedremo anche al GialappaShow che ripartirà a breve su Tv8?

"Se ci invitano. Anzi, facciamo un appello: invitateci al GialappaShow", dicono in coro.

"Poi loro sanno che ho anche delle idee anche geniali...", ci racconta Leo Di Bello.

Ad esempio?

"Ho proposto un gioco. Non lo abbiamo ancora fatto, ve lo sveleremo piano piano. Sarà nel post partita. Va sviluppato un po' sviluppato e sistemato..."

A chi vi ispirate?

"Io sono vecchio stampo e dico Ilaria D'Amico", risponde senza esitazioni Sarah Castellana. "E' sempre stata il mio punto di riferimento. Anche se ho 34 anni e tendo ormai a seguire il mio percorso"



Leo Di Bello chiosa: "Avrei detto che io la stessa risposta, per me Ilaria è come una sorella. Sono stato al suo matrimonio, ho avuto l'onore di lavorare 5 anni insieme a lei tra Sky Calcio Show e Champions League. Però..."

Però...

"Dico un altro nome, ossia Fabio Caressa perchè credo sia uno dei pochi conduttori in assoluto che abbia la capacità di ascolto degli ospiti, di cambiare la scaletta in base a quello che viene detto. E' giusto seguire il tracciato, ma il bravo conduttore deve avere la sensibilità di ascoltare dove ti portano gli ospiti e cambiare strada al momento giusto"

A proposito di ospiti chi vorreste avere?

"Tanti tifosi vip. Avremo forse una sorpresa già questa puntata, non so se la confermerà, ma posso anticiparlo: ossia Eros Ramazzotti, in collegamento nella sera in cui gioca la Juventus contro il Lipsia. Commenterà con noi la partita in diretta. In assoluto faccio un altro nome, Cesare Cremonini visto che c'è il Bologna in Champions che ha riconquistato la Champions dopo 60 anni...", il desiderio targato Leo Di Bello. Mentre Sarah Castellana... "Io sono stata fortunata perché sognavo di tornare a lavorare con Nicola Savino e già alla prima puntata l'ho trovato qui in studio. E poi...

Poi...

"Mi piacerebbe avere qui con noi Paolo Maldini..."

Lille-Real Madrid di Champions League in diretta e in chiaro su TV8 + TV8 Champions Night e TV8 Gialappa's Night

TV8 torna a far gol con la Champions League: la seconda giornata regala ai tifosi di tutta Italia la diretta, alle ore 21.00, del match Lille-Real Madrid. La serata dedicata al grande calcio internazionale si apre con TV8 Champions Night, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro Fabio Quagliarella, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis.

Al triplice fischio finale, ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band - con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - torna con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio, commentando gli errori, le papere e i retroscena più gustosi provenienti dai campi di tutta Europa. Ad arricchire il ricco menu di calcio internazionale anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, un’imitazione garanzia di risate e ilarità già apprezzata nell’ultima stagione di GialappaShow.