Allianz: utile operativo +24,2% a 3,7 mld nel primo trimestre

Il gruppo assicurativo tedesco Allianz ha iniziato l'anno con un balzo degli utili grazie all'aumento dei prezzi e alla riduzione delle perdite dovute alle catastrofi naturali. La società ha registrato un aumento del 24,2% dell'utile operativo nel primo trimestre, raggiungendo i 3,7 miliardi di euro (4 miliardi di dollari). Gli esperti si aspettavano un aumento leggermente inferiore. L'utile netto di base degli azionisti è quadruplicato a 2,2 miliardi di dollari.

Il risultato non operativo all'inizio del 2022 è stato influenzato da un accantonamento relativo alla questione di Allianz Global Investors (Agi) US Structured Alpha. Dopo il primo trimestre, l'amministratore delegato Oliver Bäte ritiene che il gruppo sia in grado di raggiungere quest'anno un utile operativo compreso tra 13,2 e 15,2 miliardi di euro, come previsto.

Per la prima volta, le cifre sono state calcolate in base ai nuovi principi contabili Ifrs 17 e Ifrs 9, in vigore per i grandi assicuratori dall'inizio del 2023. I dati relativi al primo trimestre del 2022 sono stati adeguati di conseguenza.