Alphabet (Google) sopra le attese, utile alle stelle oltre i 23 miliardi

Google oltre le attese degli analisti, la holding Alphabet fa il boom di utili (+28%)

Alphabet, la società madre di Google, ha superato le previsioni di analisti per quanto riguarda ricavi e utili nel secondo trimestre, grazie a un aumento delle vendite pubblicitarie e a una forte domanda per i suoi servizi di cloud computing. Tuttavia, l'azienda ha anticipato che continuerà a sostenere alti livelli di investimento per tutto l'anno.

L'utile netto nel trimestre conclusosi il 30 giugno è salito del 28,6% pari a 23,6 miliardi di dollari, superando la stima media di 22,9 miliardi di dollari. I risultati evidenziano un forte interesse per la pubblicità digitale, stimolato da eventi significativi come le Olimpiadi di Parigi e le elezioni in vari paesi, inclusi gli Stati Uniti. Inoltre, la ripresa della spesa aziendale ha beneficiato il segmento software di Alphabet.

Un contributo importante è venuto dall'adozione diffusa della tecnologia di intelligenza artificiale generativa, che ha spinto ulteriormente il settore del cloud dell'azienda.

Le entrate derivanti dalla pubblicità, che rappresentano la principale fonte di ricavi per Alphabet, sono cresciute dell'11% raggiungendo i 64,6 miliardi di dollari. La società utilizza i dati dei clienti per ottimizzare la vendita di annunci attraverso il proprio motore di ricerca.