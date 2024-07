Meta mette gli occhi sul 5% di EssilorLuxottica, affare da 4,3 mld. Il piano ben preciso di Zuckerberg

Meta mette gli occhi sul 5% di EssilorLuxottica. Obiettivo: accrescere la partnership per gli occhiali intelligenti dopo il successo dei Ray-Ban Meta

Meta Platforms starebbe studiando un investimento per acquisire una quota del 5% nel colosso dell'occhialeria EssilorLuxottica, nell'ottica di ampliare la scommessa sugli smart glasses oltre i Ray-Ban smart già in produzione.

La notizia è del Financial Times stando a cui la società guidata da Mark Zuckerberg sarebbe intenzionata ad acquisire questa quota di minoranza che potrebbe valere intorno ai 4,3 miliardi di dollari.

Una mossa che seguirebbe le recenti trattative tra le due società e l'ambizione di Meta di allargare la collaborazione oltre i Ray-Ban Meta lanciati sul mercato con successo lo scorso anno.

Infatti se la prima versione degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta lanciata nel 2021 era stata accolta con freddezza, l'ultima versione lanciata lo scorso ottobre ha "venduto in pochi mesi più di quanto i vecchi occhiali abbiano fatto in due anni".

La notizia era stata data pochi giorni fa dall'amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri. La nuova versione consente infatti agli utenti di effettuare live streaming direttamente dagli occhiali ai follower su Facebook e Instagram ed è dotata di Meta AI, in grado di fornire informazioni sull'oggetto che l'utente sta guardando. Al momento non vi sono certezze che le trattative per un allargamento della partnership vadano in porto, secondo quanto riportato da FT.

Intanto, questa settimana EssilorLuxottica ha annunciato l'acquisizione del marchio americano di streetwear Supreme per 1,5 miliardi di dollari. Alcuni ipotizzano che il gruppo franco-italiano sia anche interessato a lanciare una nuova versione di occhiali da sole intelligenti Supreme sempre in collaborazione con Meta, puntando dunque su una utenza sempre più giovane. Il colosso dell'occhialeria capitalizza in Borsa circa 86 miliardi di euro.