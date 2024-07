Vodafone Italia, l'ad Bisio si dimette prima dela fusione con Swisscom

Aldo Bisio si dimette da Vodafone Italia: l'ad lascia prima dell'acquisizione di Swisscom

Tra le prime conseguenze della fusione tra Fastweb e Vodafone Italia, che dovrebbe avvenire entro il primo trimestre dell'anno prossimo, c'è l'addio dell'ad delle attività italiane della società britannica Aldo Bisio a partire dal prossimo 15 novembre, secondo il comunicato "per ricoprire un altro incarico". Bisio rimarrà comunque membro non esecutivo del cda fino al completamento dell’operazione con Swisscom, per assicurare la supervisione del processo di approvazione.

Aldo Bisio ha guidato le attività di Vodafone in Italia per oltre 10 anni. Un periodo, ricorda il comunicato della società, caratterizzato da profonde trasformazioni dell’intera industria delle tlc, sia a livello nazionale sia europeo, che hanno inciso significativamente sull’evoluzione del mercato e sull’adozione di nuovi servizi. Durante il suo mandato ha affrontato numerose sfide. Dalla evoluzione del modello di servizio al lancio del “second brand” ho.Mobile.

A partire dal 15 novembre Sabrina Casalta, Cfo di Vodafone Italia, sarà nominata ad ad interim, fino al completamento della transazione con Swisscom. Casalta è CFO e membro del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia da febbraio 2022. Entrata in Vodafone nel 2012 dopo precedenti esperienze in consulenza, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in strategy, nelle direzioni commerciali e in customer operations. “Desidero ringraziare Aldo - ha detto l'ad di Vodafone Margherita Della Valle- per il suo immenso contributo al nostro business in Italia e all’intero Gruppo. Sotto la sua guida Vodafone Italia è riuscita a competere con successo in un contesto di mercato difficile e ha introdotto importanti innovazioni, in seguito adottate in altri mercati del nostro gruppo".

Ora c'è attesa per le decisioni di Swisscom, l'operatore elevetico proprietario di Fastweb che ha acquisito Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, che affrontare la delicata fase di integrazione dei due gruppi con tutte le problematiche che sicuramente deriveranno a livello commerciale ma anche sul fronte occupazionale.