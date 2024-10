Altro che Italia senza appeal, Microsoft investe 4 miliardi. Pronto un piano per formare 1 milione di giovani

Altro che Italia senza appeal, Microsoft investe 4 miliardi

Microsoft ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni, il più grande in Italia fino ad oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025. Lo rende noto il gruppo Usa in un comunicato.

Questo investimento, si legge nella nota, ha l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell'intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico. L'espansione del data center di Microsoft nel Nord Italia, unita all'impegno per fornire le giuste competenze legate all’intelligenza artificiale, supporta la crescente domanda di servizi cloud basati sull’Ai in tutta Italia, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che ricercano maggiore produttività e innovazione.

Grazie all’adozione dell'intelligenza artificiale in settori strategici come il manifatturiero, la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione, l'Italia può innovare i processi produttivi, migliorare diagnosi e cure per i pazienti, potenziare i servizi finanziari e aumentare l'efficienza dei servizi pubblici. Inoltre, l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie organizzazioni locali può consentire al Paese di sbloccare nuovi livelli di innovazione e imprenditorialità.

L'adozione dell'intelligenza artificiale può anche contribuire ad affrontare le sfide demografiche e aumentare la competitività dell'Italia su scala globale, sostenendo la visione del Governo italiano per un'economia resiliente, innovativa e inclusiva. La sicurezza è al centro di questo investimento e delle attività di Microsoft, garantendo che tecnologie e servizi siano sviluppati per proteggere e mantenere la fiducia, promuovendo la sicurezza informatica dell’intero Paese.