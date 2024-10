Moncler-Lvmh, Ruffini alza un muro contro Arnault: niente mosse ostili per sei anni

Moncler, patto con Lvmh: niente mosse ostili per sei anni

È stato pubblicato oggi il patto parasociale della durata di tre anni che regola l’alleanza tra Remo Ruffini, patron di Moncler, e Bernard Arnault, numero uno del colosso del lusso, Lvmh. Da quanto emerge LVMH e Ruffini Partecipazioni Holding (Rph) hanno concordato di non aumentare la loro partecipazione in Moncler a più del 20% nei prossimi tre anni dopo che il colosso francese del lusso ha investito nell'azienda italiana di abbigliamento esterno.

La scorsa settimana le società hanno annunciato che LVMH ha acquistato una quota del 10% in Double R, holding di proprietà di Remo Ruffini che fa capo a Ruffini Partecipazioni Holding, e tramite la quale l’imprenditore italiano è maggiore azionista (15,8%) della sua Moncler.

Tra i punti salienti del Patto parasociale: Remo Ruffini non ha alcun obbligo di vendere e quindi la partnership non è da intendersi come un primo passo in quella direzione; e inoltre se dopo 18 mesi Ruffini Partecipazioni Holding dovesse decidere di vendere la sua partecipazione in Double R, LVHM avrà la priorità per un eventuale acquisto e viceversa.

Da questo patto l’indipendenza di Moncler, dunque, non è messa in discussione: l'accordo regola il rapporto tra RPH e LVMH a livello di holding e il patto non ha alcun impatto indiretto su Moncler. Da quanto emerge LVMH non avrà alcuna influenza sulla strategia di marketing. Il Consiglio di Amministrazione di Moncler sarà sempre a maggioranza indipendente come prevede lo statuto (attualmente il 60% dei membri del cda del Gruppo Moncler sono indipendenti, ovvero 7 membri su un totale di 12).

Dal canto suo LVMH avrà il diritto di nominare due membri nel Consiglio di Amministrazione di Double R e un membro nel Cda di Moncler. Il titolo in borsa a Piazza affari ha reagito positivamente, è in risalita a +0,36%.