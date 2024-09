Bernard Arnault e Remo Ruffini in affari: Lmvh compra il 10% della holding di Moncler

Lusso, LMVH acquisisce quota 10% in holding di Moncler

Il gruppo LVMH, numero uno al mondo nel settore dei beni di lusso, ha acquisito una partecipazione del 10% in una holding controllata dall'amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, che possiede il 15,8% del gruppo italiano noto per i suoi piumini di alta gamma.

"Sono lieto che il Gruppo LVMH stia investendo" in questa holding 'per rafforzare la sua posizione di principale azionista di Moncler e sostenere l'indipendenza del gruppo Moncler', ha dichiarato il CEO di LVMH Bernard Arnault, in un comunicato. Il marchio Moncler, ex piccola azienda francese fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont nell'Ise're, e' stato rilevato nel 2003 dall'imprenditore italiano Remo Ruffini.

In dettaglio, LVMH, attraverso una societa' dedicata, ha investito in Double R, il maggiore azionista di Moncler controllato dalla holding di Ruffini. Nel comunicato stampa congiunto si legge che Double R "aumentera' la sua partecipazione in Moncler fino a un livello massimo del 18,5% attraverso ulteriori acquisti di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi".

Questi acquisti "saranno finanziati da LVMH, che aumentera' la sua partecipazione in Double R fino a un massimo di circa il 22%". LVMH si descrive anche come un "azionista di minoranza stabile e a lungo termine di Double R" e un sostenitore dell'attuale CEO.