Dior si rafforza con l'ex Ceo di Miu Miu. Petruzzi nominata managing director

Benedetta Petruzzi (ex Ceo di Miu Miu) nominata managing director di Dior

Da Miu Miu a Dior. Benedetta Petruzzo, ex Ceo del marchio del gruppo Prada, passa a Lvmh come managing director. La manager ricoprirà il ruolo dal prossimo 15 ottobre. Laureata in Economia aziendale e con alle spalle un Master of Science in Management presso l’Università Bocconi di Milano, Petruzzo ha iniziato la sua carriera nella finanza prima di entrare nella società di consulenza direzionale Bain & Company, in cui ha lavorato per diversi anni nel segmento retail e lusso.

Come scrive Pambianco, in seguito alla notizia della nomina, la manager ha commentato: “Sono profondamente onorata di entrare a far parte di Dior. Sono orgogliosa di aver ricevuto questa grande responsabilità e di entrare a far parte di una maison così iconica. Vorrei ringraziare calorosamente Delphine Arnault per la fiducia che mi ha accordato e non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con il comitato esecutivo e i presidenti delle varie regioni per contribuire ulteriormente allo sviluppo del business di Dior”.

“Sono convinta che il talento e la leadership di Benedetta – ha aggiunto proprio Delphine Arnault, presidente e amministratrice delegata di Christian Dior Couture – saranno risorse importanti per lo sviluppo continuo delle attività di Dior e della sua influenza internazionale. La sua competenza nel mercato del lusso continuerà a migliorare la desiderabilità e il successo di Dior. Insieme, con l’eccellenza dei team in atto, continueremo a costruire il futuro e a rafforzare la nostra organizzazione”.

Con l’arrivo di Petruzzo, l’attuale AD Charles Delapalme, si legge nella nota della fashion house, assumerà “nuove importanti responsabilità all’interno del Gruppo Lvmh, che saranno annunciate in un secondo momento”.