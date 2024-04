Altro che posto fisso, Lamborghini posto da sogno: arriva la quindicesima

Lamborghini posto da sogno: arriva anche la quindicesima. L'annuncio della Cgil di Bologna

Altro che posto fisso. Nel colosso dell'automotive di lusso non bastano settimana corta, tredicesima e quattordicesima, ora per i lavoratori arriva anche la "quindicesima". E' il risultato dell'ultimo accordo aziendale- che varrà fine fino alla fine del 2026- che istituisce un premio stabile crescente che consentirà di aumentare lo stipendio dei dipendenti per l'azienda di Sant’Agata bolognese. L'annuncio è arrivato dal segretario della Cgil di Bologna Bulgarelli che ha definito l'intesa un unicum in Italia, ribadendo la centralità per il sindacato della battaglia per retribuzioni più alte in ogni settore e contro il “lavoro povero”. "Un’idea molto legata alla cultura contrattuale bolognese", ha sottolineato ancora Bulgarelli che ha ricordato le vertenze risolte sul territorio, grazie alla sinergia tra sindacato e istituto Crevalcoreni (dalla ex Saeco ora Gaggia alla Marelli di Crevalcore).