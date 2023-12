Lamborghini come Luxottica, al via la settimana corta e aumento del salario

Settimana corta, firmato accordo sindacati-Lamborghini

Secondo quanto riportato dall'Ansa, è stata firmata, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, l'ipotesi di accordo tra RSU, Fiom, Fim e Automobili Lamborghini sul contratto integrativo aziendale, dopo un anno di trattative. Intesa - sottolineano i sindacati - con cui si ottiene "l'importante traguardo della settimana corta". Nei prossimi giorni il testo sarà presentato ai lavoratori dell'azienda e sarà sottoposto al referendum. Nel dettaglio, si prevede la riduzione dell'orario di lavoro, l'aumento del salario annuale, 500 nuove assunzioni, un percorso di miglioramento sugli appalti continuativi del sito, il consolidamento dei diritti e la tutela delle differenze.

Come la celebre casa automobilistica italiana, anche Luxottica si è distinta come un modello di innovazione e flessibilità produttiva. Il 30 novembre, EssilorLuxottica ha siglato un nuovo contratto integrativo aziendale per il triennio 2024-2026 insieme ai sindacati, in particolare le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. L'accordo coinvolge quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo, introducendo importanti cambiamenti come la transizione a una settimana lavorativa di 4 giorni, la stabilizzazione di 1.500 lavoratori e l'implementazione di altri benefici integrativi.