EssiLux, nuovo contratto integrativo: via alla settimana corta

EssilorLuxottica vara la settimana corta

EssilorLuxottica, il gigante degli occhiali, ha annunciato un innovativo contratto integrativo aziendale che segnerà una svolta nei modelli di lavoro e organizzazione aziendale per quasi 15.000 dipendenti italiani nei suoi stabilimenti. Questa iniziativa fa seguito al successo di un proficuo rapporto instaurato da Leonardo del Vecchio, fondatore dell'azienda, che aveva guadagnato la stima e la fiducia dei dipendenti, definendolo affettuosamente "papà".

Il nuovo accordo, siglato con i sindacati, prevede l'introduzione di "settimane corte" per un totale di 20 giorni all'anno, consentendo ai lavoratori di godere di un fine settimana prolungato, senza impatti sulla retribuzione. Questo innovativo modello organizzativo sarà implementato in modo sperimentale in alcuni reparti e aree produttive, segnando un passo avanti nell'organizzazione del lavoro. L'accordo non solo ridefinisce i tempi di lavoro, ma introduce anche nuove iniziative di welfare aziendale. L'azienda creerà un Fondo Welfare per la Conciliazione, mirato a sostenere progetti e iniziative a favore dei dipendenti e delle comunità locali. Questo investimento nell'aspetto sociale riflette l'impegno di EssilorLuxottica nei confronti dei dipendenti e delle aree in cui opera.

L'aspetto più significativo del contratto integrativo è la possibilità per i lavoratori di scegliere il modello orario con "settimane corte", consentendo loro di avere maggiore flessibilità nella gestione del proprio tempo. Questa flessibilità si tradurrà in una migliore conciliazione tra vita lavorativa e personale, rispondendo alle esigenze moderne dei dipendenti che cercano una maggiore qualità del tempo. Inoltre, l'accordo prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 1.500 lavoratori all'interno del perimetro produttivo italiano, dimostrando l'impegno di EssilorLuxottica nel valorizzare le risorse umane e promuovere la sicurezza lavorativa.

Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica, ha sottolineato che questo accordo riflette la necessità di ridefinire i modelli organizzativi aziendali in un'epoca di cambiamenti economici e sociali. Ha evidenziato come il nuovo accordo sia ispirato a principi di equità e inclusione, ponendo il talento al centro e creando un impegno a lungo termine. In conclusione, EssilorLuxottica sta dimostrando di essere all'avanguardia nell'adattarsi alle esigenze dei suoi dipendenti e nella creazione di un ambiente lavorativo che riflette i valori dell'azienda nel contesto dei rapidi cambiamenti del mondo del lavoro.