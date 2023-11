L'occhialieria di Moncler passa a EssiLux e abbandona Marcolin

Gli occhiali di Moncler saranno prodotti da Essilor Luxottica

Il controllo dell'eyewear di Moncler passa nelle mani di EssilorLuxottica. Il gigante italofrancese ha concluso un accordo di licenza esclusiva che comprende la progettazione, la produzione e la distribuzione globale di occhiali da sole e montature per gli occhiali da vista del marchio di Remo Ruffini. Lo riporta Mff. Il contratto, che diventerà operativo dal prossimo gennaio fino a dicembre 2028 con la possibilità di rinnovo automatico per altri cinque anni, sostituisce la precedente collaborazione con il gruppo Marcolin, iniziata nel 2015 e prorogata in anticipo nel luglio 2020 fino al 2025. La prima collezione di occhiali Moncler, chiamata Moncler Lunettes, sarà lanciata durante la stagione autunno-inverno 2024 e sarà disponibile sul mercato a partire da settembre 2024 presso le boutique e online, nonché in una selezionata rete di negozi di ottica in tutto il mondo.

Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, ha dichiarato: "Con le nuove collezioni Moncler Lunettes, lo stile di Moncler e l'esperienza di EssilorLuxottica si uniranno per offrire un prodotto all'avanguardia in termini di design, innovazione e qualità". L'obiettivo della partnership è contribuire a elevare ulteriormente le collezioni Moncler Lunettes, già note per la perfetta fusione tra funzionalità ed estetica senza tempo, con una varietà di montature adatte sia alla vita urbana che a quella di montagna. Francesco Miller, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, ha aggiunto: "Moncler è un marchio che ci affascina da tempo e con cui condividiamo la stessa passione per l'innovazione e lo stile, oltre a un profondo legame con le montagne che sono parte delle nostre origini. I nostri team sono entusiasti di iniziare questa collaborazione per progettare e sviluppare collezioni uniche, capaci di tradurre nello stile degli occhiali l'inconfondibile stile di Moncler".