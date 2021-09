Amazon aprirà anche in Europa il Luxury Store

Amazon al lavoro per aprire in Europa un canale Luxury Store dedicato ai brand del lusso. Negli Usa già dallo scorso anno il canale significherebbe per il colosso dell'e-commerce di prodotti di fascia medio-alta una svolta. Standi ai dati diffusi in occasione di Altagamma retail insight 2021 nel 2020 il dato relativo all'online è esploso anche per i marchi, registrando un incremento del 50% rispetto all'anno precedente, come si legge su Pambianco news, per un valore di 49 mld di euro, con una quota sul totale delle vendite di alta gamma in crescita dal 12% del 2019 al 23% del 2020. Stando alle previsioni entro il 2025 un terzo dei consumi nel segmento luxury avverrà online.

Secondo Wwd, l'azienda lancerà il nuovo canale a novembre. Non si conoscono ancora i marchi che si uniranno alla piattaforma. Nella vetrina statunitense tra i brand sul Luxury Stores ci sono de la Renta, Christopher Kane, La Perla, Boglioli.

Nel panorama europeo il Luxury Stores si unirà a Zalando, Farfetch, Mytheresa, Ynap, Matchesfashion e 24 Sèvres del gruppo Lvmh, che cavalcano l'e-commerce ormai da tempo di fascia alta.