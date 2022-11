Amazon, stop a nuove assunzioni: troppa incertezza. Ma guadagna i miliardi

Amazon annuncia lo stop a nuove assunzioni: momento economico "incerto"

Il gigante dell'e-commerce Amazon ha annunciato che interromperà temporaneamente l'assunzione di dipendenti a causa di un'economia che allo stato attuale è giudicata incerta e difficile. Amazon impiega allo stato attuale circa 1,5 milioni di persone in tutto il mondo. Viene da sorridere a sentir parlare di “austerity interna” la multinazionale di Bezos. Amazon ha registrato un fatturato di 121,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, in aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente. È stata la crescita più lenta dell'azienda in più di due decenni, e per questo, come ha scritto affaritaliani.it, lo scorso 28 ottobre, le azioni nelle trattative pre-market hanno perso il 12% rispetto alla chiusura del giorno prima (già in calo) scivolando sotto quota 100 dollari ai minimi da due anni a questa parte.

Come si diceva sopra, è stata la crescita più lenta, in leggero calo rispetto al 7,3% del trimestre precedente. L’azienda ha perso 2 miliardi, rispetto a un utile netto di 7,8 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Per l'intero 2021, il ricavo netto in rialzo del 22% a 469,8 miliardi, dopo i 386,1 miliardi del 2020. L'utile operativo è aumentato dai 22,9 miliardi del 2020 a 24,9 miliardi nel 2021. L'utile netto è stato di 33,4 miliardi, o 64,81 dollari per azione, dopo i 21,3 miliardi, o 41,83 dollari ad azione, del 2020. Insomma, una multinazionale che non ha problemi ad assumere nuovi dipendenti.

In una nota condivisa con i lavoratori, il dirigente di Amazon Beth Galetti ha affermato che l'azienda ha deciso di "mettere in pausa le nuove assunzioni incrementali nella nostra forza lavoro aziendale" a causa di un'economia incerta e "alla luce di quante persone abbiamo assunto negli ultimi anni". Galetti ha affermato che il blocco delle assunzioni probabilmente rimarrà in vigore "per i prossimi mesi", chiarendo che la società nella maggior parte dei casi continuerà a ricoprire posizioni vacanti e, in "alcuni posti mirati", aumenterà l'organico.