Anche Microsoft nel mirino dell'Ue: con Teams violazioni delle norme antitrust

Antitrust: L'Ue accusa Microsoft di violazioni sulla sua app video Teams

La Commissione europea ha informato Microsoft della sua opinione preliminare secondo cui Microsoft ha violato le norme antitrust dell'Ue legando il suo prodotto di comunicazione e collaborazione Teams alle sue popolari applicazioni di produttività incluse nelle sue suite per aziende Office 365 e Microsoft 365.

Teams è uno strumento di comunicazione e collaborazione basato sul cloud. Offre funzionalità come messaggistica, chiamate, videoconferenze e condivisione di file e riunisce strumenti per il posto di lavoro e altre applicazioni di Microsoft e di terze parti. I fornitori di software per applicazioni aziendali, tra cui Microsoft, stanno distribuendo sempre più questo software come software come servizio ("SaaS"), ovvero software ospitato su infrastrutture cloud scelte dal fornitore. In linea di principio, il cloud computing consente ai nuovi operatori di mercato di offrire soluzioni SaaS e ai clienti di utilizzare vari software da diversi fornitori. Tuttavia, Microsoft ha un modello aziendale incentrato sulla suite che combina più tipi di software in un'unica offerta. Quando Teams è stato lanciato, Microsoft lo ha incluso nelle sue suite di produttività basate su cloud ampiamente utilizzate per i clienti aziendali Office 365 e Microsoft 365. La Commissione rileva in via preliminare che Microsoft è dominante a livello mondiale nel mercato delle applicazioni di produttività SaaS per uso professionale - si legge in una nota dell'Esecutivo Ue -.

La Commissione è preoccupata che, almeno da aprile 2019, Microsoft abbia legato Teams alle sue principali applicazioni di produttività SaaS, limitando così la concorrenza sul mercato dei prodotti di comunicazione e collaborazione e difendendo la sua posizione di mercato nel software di produttività e il suo modello incentrato sulle suite dai fornitori concorrenti di software individuali.

In particolare, la Commissione è preoccupata che Microsoft possa aver concesso a Teams un vantaggio di distribuzione non dando ai clienti la possibilità di scegliere se acquisire o meno l'accesso a Teams quando si abbonano alle loro applicazioni di produttività SaaS. Questo vantaggio potrebbe essere stato ulteriormente esacerbato dalle limitazioni di interoperabilità tra i concorrenti di Teams e le offerte di Microsoft.

La condotta potrebbe aver impedito ai rivali di Teams di competere e, a loro volta, di innovare, a scapito dei clienti nello Spazio economico europeo. Se confermate, queste pratiche violerebbero l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che proibisce l'abuso di una posizione dominante sul mercato. Dopo che la Commissione ha avviato il procedimento nel luglio 2023, Microsoft ha introdotto modifiche nel modo in cui distribuisce Teams. In particolare, Microsoft ha iniziato a offrire alcune suite senza Teams. La Commissione ritiene in via preliminare che tali modifiche non siano sufficienti a rispondere alle sue preoccupazioni e che siano necessarie ulteriori modifiche alla condotta di Microsoft per ripristinare la concorrenza. L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito di un'indagine.