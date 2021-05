UniCredit sfrutta le commissioni.Borsa boom.Ricavi,stoccata di Orcel a Mustier

Dopo Intesa-Sanpaolo, anche UniCredit sfrutta il volano dei ricavi commissionali ai massimi da oltre 5 anni e batte le attese del mercato, chiudendo il primo trimestre dell'anno con profitti in crescita a 887 milioni di euro. Il consensus degli analisti finanziari era di 413 milioni di euro. Numeri su cui mette la firma l'ex direttore generale Ranieri de Marchis, che aveva assunto l'interim per i primi tre mesi dell'anno nell'interregno fra l'uscita di Jean Pierre Mustier e l'arrivo in Piazza Gae Aulenti di Andrea Orcel e che vengono subito accolti con favore dalla Borsa dove il titolo nella prima parte della mattinata sale di quasi il 5% a 9,286 euro.





I ricavi del gruppo sono saliti del 7,1% a 5,1 miliardi (in rialzo del 7,1% rispetto ai primi tre mesi del 2020 e del 10,6% trimestre su trimestre), spinti dalle commissioni che salgono del 4,3% a 1,7 miliardi

Più che triplicato il risultato netto dell'attività di negoziazione, pari a 639 milioni. In calo del 3,1% a 2,4 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income sceso al 51,5%, mentre sul fronte della posizione patrimoniale il Cet 1 fully loaded si attesta al 15,92%.

Secondo Orcel il balzo dell'utile è legato anche "all'aumento delle attività di negoziazione, un costo del rischio contenuto (a 15 punti base, in calo di 165 punti base trimestre su trimestre) per effetto della stagionalità supportato da riprese di valore, e una continua disciplina dei costi". Andamenti che hanno "più che compensato l'impatto di condizioni di mercato ancora sfavorevoli per il margine di interesse" (2,2 miliardi, in calo del 3,1% trimestre su trimestre).

Confermando la guidance per i risultati di fine anno oltre ai tre miliardi di euro di profitti (ricavi a 17,2 miliardi, 9,9 miliardi costi) con un payout ratio in salita dal 30 al 50% (target fissati da Mustier in Team23), Orcel, che ha fatto sapere di essere già lavoro su un nuovo piano industriale "che determinerà la nostra strategia per i prossimi anni", ha chiesto tempo, criticando indirettamente anche la strategia del predecessore, in cui il perimetro societario si è ridotto intaccando anche la dinamica dei ricavi e della crescita della banca.

"Avremo bisogno di tempo per rilanciare e rafforzare il business, passando da una fase di ridimensionamento a una caratterizzata da una crescita disciplinata della redditività e da una creazione di capitale sana ed organica", ha spiegato il banchiere romano.