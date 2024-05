Ancora pochi vegani? Tassiamo le bistecche. Ecco come convertire la gente

"Tassiamo le bistecche per convincere le persone a diventare vegane". L'idea di un imprenditore inglese

Un'imposizione fiscale sulla carne rossa come soluzione sostenibile per indirizzare il comportamento dei consumatori e motivare un maggior numero di britannici a optare per uno stile di vita vegano. Questa è la proposta radicale avanzata da Dale Vince, figura di spicco nel settore dell'energia rinnovabile e donatore influente del Partito laburista britannico. Durante una recente apparizione televisiva, Vince ha condiviso la sua visione su come le politiche fiscali possano essere un mezzo efficace per promuovere scelte alimentari più sostenibili e salubri.

La visione di Vince sulla carne rossa

Secondo Vince, la carne rossa è la più dannosa tra tutte le opzioni alimentari disponibili, sia per la salute umana che per l'impronta ecologica che lascia sul pianeta. Argomenta che l'introduzione di una tassa su tale prodotto spingerebbe le persone a ridurne il consumo, favorendo così la lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Non trascura, inoltre, di sottolineare i vantaggi per la salute che deriverebbero da una dieta meno ricca di prodotti animali e critica severamente le pratiche di allevamento intensivo.

Chi è Dale Vince e il suo impegno politico

L'influenza di Vince non si limita al settore energetico; egli ha anche versato 2,4 milioni di sterline al Partito laburista attraverso Ecotricity negli ultimi dieci anni. Nonostante il suo considerevole sostegno finanziario, non è chiaro se il Labour abbia intenzione di adottare la sua proposta tassativa come parte del proprio programma politico. Vince è anche noto per aver sostenuto Just Stop Oil, un gruppo di attivisti ambientali, prima di spostare il suo focus su Just Vote, un'iniziativa volta a promuovere il voto giovanile e contrastare il partito conservatore alle elezioni.

Le proposte di Vince, sebbene contenute nella sua visione individuale, sollevano questioni più ampie riguardo al ruolo che le politiche fiscali possono svolgere nel modellare le abitudini sociali per una maggiore sostenibilità. Il dibattito sulle possibili tasse sulla carne e su altri prodotti dalla forte impronta ecologica è una testimonianza del crescente riconoscimento dell'urgenza di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e alla salute pubblica attraverso tutti i mezzi possibili, inclusi quelli legislativi e fiscali.