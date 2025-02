Orcel apre alla vendita di UniCredit in Russia: "La pace in Ucraina potrebbe accelerare l'uscita, ma solo a prezzo giusto"

UniCredit, Orcel: "La svolta in Ucraina potrebbe accelerare la vendita in Russia"

UniCredit potrebbe accelerare la sua uscita dalla Russia se ci fosse una svolta nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il suo amministratore delegato Andrea Orcel in un'intervista al Financial Times. Orcel, che guida uno dei pochi grandi istituti di credito occidentali rimasti nel paese, ha spiegato che la fine delle ostilità potrebbe consentire a UniCredit di ottenere condizioni migliori dopo aver rifiutato di cedere la sua unità russa se non a un “prezzo equo” a causa delle difficoltà normative e legali seguite all'invasione ucraina.

“Se la politica cambia, la nostra capacità di vendere a condizioni più interessanti migliora, perché per tutti, da entrambe le parti, diventa più normale”, ha dichiarato. UniCredit ha continuato a operare in Russia nonostante le pressioni dei regolatori e dei politici per accelerare la sua partenza, ma Orcel ha confermato l'impegno ad uscire da quel mercato. “Siamo in volo e completeremo a questo punto”, ha detto. “Non possiamo tornare indietro”. La banca si è impegnata “seriamente negli ultimi tre anni con un numero significativo di controparti nell'esplorare tutte le opzioni” per la sua attività in Russia, ha aggiunto, “ma date le diverse complessità e sanzioni, non siamo stati in grado di andare avanti”.

La Russia era un mercato importante per l'istituto di credito italiano, con la sua unità che l'anno scorso ha contribuito per circa il 5% al reddito totale del gruppo. Secondo gli ultimi risultati annuali, i ricavi delle sue attività nel paese sono aumentati del 9% fino a 1,3 miliardi di euro nel 2024. L'unità ha contribuito con 577 milioni di euro di utili netti. Tuttavia, UniCredit ha anche ridotto significativamente prestiti e depositi nel paese e ha dichiarato di essere conforme alle richieste di riduzione della Banca Centrale Europea: per questo motivo ci si aspetta che i profitti derivanti dall'attività russa siano “marginali” entro il 2027.

“A meno che non sia costretto, non venderò la Russia per un euro o per qualsiasi cosa che non sia un prezzo equo”, ha dichiarato Orcel aggiungendo: “Alla fine della guerra, che spero si concluda alle giuste condizioni, vi garantisco che eliminando l'incertezza geopolitica, il livello di investimento, il livello di rimbalzo, sarà molto significativo”, ha concluso.