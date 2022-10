Angelini incapace di intendere e volere, arriva la smentita: "Notizie false"

Angelini incapace di intendere e volere, il gruppo: "Smentiamo con decisione le notizie false su azienda e azionisti"

"Smentiamo con decisione le notizie false relative al Gruppo e ai suoi azionisti pubblicate oggi da alcuni organi di stampa. In particolare, la sentenza emessa il 30 settembre 2022 dal Tribunale di Velletri rigetta in toto la richiesta di interdizione per Francesco Angelini presentata dalla figlia Maria Gioella Angelini. Il recente pronunciamento in sede civile fa seguito a quello in sede penale che lo scorso anno ha sancito con decreto di archiviazione definitiva l'infondatezza delle accuse e, quindi, la capacità di intendere e volere e di autodeterminarsi di Francesco Angelini. I procedimenti giudiziari intentati non hanno alcun impatto sulla governance di Angelini Industries".

Così in un comunicato Angelini Industries replica alle notizie di stampa secondo cui il tribunale di Velletri avrebbe stabilito che Francesco Angelini, a capo della casa farmaceutica, necessiterebbe di un amministratore di sostegno e non sarebbe quindi più capace di gestire la società e il suo patrimonio.

"Tutti gli organi sociali, prosegue Angelini Industries nel comunicato, composti di persone di provata esperienza e capacità, proseguono nel loro lavoro per garantire stabilità e crescita al Gruppo industriale. Angelini Industries è una realtà solida, cresciuta grazie alla guida di Francesco Angelini, che ha garantito una continuità aziendale efficace e che segue l'evoluzione del Gruppo con grande attenzione".