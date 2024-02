Angelini stufi degli investimenti bancari, dopo Mediobanca mollano Unicredit

Gli Angelini mollano le banche, dopo Mediobanca cedute anche le partecipazioni in Unicredit

La famiglia Angelini molla i propri investimenti bancari. I big italiani della farmaceutica - dopo aver ceduto la propria quota in Mediobanca – escono anche dal capitale di Unicredit. A rivelarlo a Milano Finanza è Emanuele Campagnoli, Ceo della controllata Angelini Investment, società che si occupa di diversificare gli investimenti in diversi settori.

Quelli in Mediobanca e Unicredit erano quote piccole, rispettivamente lo 0,47% e lo 0,06%, ma di peso. La cessione è arrivata per un motivo per preciso, come spiega Compagnoli: “Abbiamo deciso di uscire dal comparto bancario per ribilanciare il nostro portafoglio”. Si chiude, quindi, l’avventura degli investimenti bancari, ma si aprono nuovi orizzonti verso altri settori strategici.

Tra le società quotate, Angelini Investment ha messo nel portafoglio Prysmian (0,38%), Tamburi Investment Partners (10,6%), Digital Magics (0,94%) e Revo (9,1%). Più nutrito invece il pacchetto di partecipazioni in società non quotate, come il 2,35% di Banca del Fucino e l’1,7% di Talent Garden. O le quote nei club deal promossi dal banchiere di Tip Giovanni Tamburi. L’ultimo investimento risale a dicembre con l’ingresso nel capitale di Rina, la multinazionale italiana nata nel 2000 dal Registro Italiano Navale, attraverso la newco E-Tic Coinvest.

Il gruppo, percorso negli anni scorsi da cause legali tra i familiari, è attualmente controllato da Thea Paola Angelini con il 68% (il rimanente 32% è ripartito pariteticamente tra Francesco Angelini e Angelini Finanziaria).

Con la vendita delle quote di Mediobanca e Unicredit la posizione finanziaria del gruppo Angelini si arricchisce ulteriormente ed è chiaro che si alzano le ipotesi di utilizzo della cassa per altre acquisizioni. A fine 2022 il gruppo aveva una posizione finanziaria netta positiva di 630 milioni e vantava depositi bancari per 458 milioni e liquidità in titoli per altri 442 milioni, investire la cassa è quasi un obbligo. Il patrimonio netto sfiora i 3 miliardi a fronte di soli 600 milioni di debiti bancari.