Annalisa e la commovente lettera di una fan ucraina: "Mi dai buonumore"

Annalisa riceve una lettera dall'Ucraina. Il fan di Kiev: "Le scrivo per ringraziarla per il buonumore"

Annalisa sta facendo impazzire tutti, sia in Italia che furoi dai confini nazionali. La sua fama è alle stelle, e sembra che non ci sia nessuno che non ami le sue canzoni.

Ma la cosa più commovente è successa proprio sui suoi social quando la cantante di "Sinceramente" ha pubblicato sul suo profilo la toccante lettera ricevuta da una fan ucraina di Kiev. "Signora Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità e il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni". Nella missiva la ragazza racconta come la musica di Annalisa l'abbia aiutata in un momento davvero difficile per il suo paese. La cantante, ovviamente emozionatissima, ha voluto condividere con tutti questo gesto speciale.

La lettera, firmata in modo anonimo, ringrazia Annalisa per la felicità e la leggerezza che porta con le sue canzoni, anche in un periodo così duro. "Stati d'animo necessari qui a Kiev tra un attacco e l'altro, da parte di missili e droni russi. Ancora grazie".

Annalisa ha commentato il tutto con grande emozione, dicendo quanto sia grata per il sostegno dei suoi fan, ovunque nel mondo. "Penso non ci sia cosa più grande di questa," ha scritto, "Oggi per me è un giorno speciale davvero".

Intanto, la sua carriera continua a volare alto, con successi su successi. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si sta preparando per il suo debutto in Europa e ha anche iniziato a pianificare il suo tour italiano, con due date previste all'Arena di Verona. Di recente Annalisa ha anche fatto una versione in francese della sua canzone "Sinceramente".