Aon, Marco Dubini Daccò nominato nuovo presidente: succederà a Federico Casini

Il Consiglio di amministrazione di Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, ha nominato Marco Dubini Daccò presidente esecutivo di Aon Spa. Già Vice Presidente Esecutivo di Aon, succede a Federico Casini nel segno della continuità aziendale.

Il neopresidente Marco Dubini Daccò, in una nota ha dichiarato: “Sono onorato per questa nomina, che mi riempie di orgoglio. Porterò la mia esperienza per contribuire a sostenere lo sviluppo e la crescita di Aon, in un contesto di mercato sempre più sfidante e in continuo mutamento”. Il consiglio di amministrazione di Aon ringrazia “Federico Casini per il contributo che ha saputo dare alla crescita di Aon nei suoi 15 anni di lavoro nel gruppo”.