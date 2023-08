Apple e Amazon battono le attese. La Mela sfiora gli 82 mld di ricavi

Apple, i servizi spingono i conti: trimestre con quasi 82 mld di ricavi e un utile di 19,9 mld

I due colossi americani, Apple e Amazon, battono le attese di mercato. Ma nella Mela gli Iphone non tirano più: per l'ennesimo trimestre le vendite sono in calo. Il big della tecnologia ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 2022-2023 con vendite e profitti superiori alle aspettative degli investitori, nonostante i diversi cali dei telefoni, a parte il forte andamento del mercato cinese che ha compensato il declino globale del mercato degli smartphone. Nello specifico, Apple ha registrato un fatturato pari a 81,8 miliardi di dollari (-1,4% anno su anno) e un utile per azione salito del 5% al 1,26 dollari. Complessivamente, l’utile netto del gruppo nel terzo trimestre chiuso al primo luglio scorso è stato pari a 19,9 miliardi (+2%).

Gli analisti si aspettavano ricavi per 81,69 miliardi di dollari e un utile di 1,19 dollari per azione. Le vendite di iPhone, invece, hanno leggermente mancato le stime degli analisti, compensate però dalle vendite nel segmento dei servizi che contiene Apple TV+ e dalle vendite in Cina che sono cresciute dell'8% rispetto all'anno precedente.