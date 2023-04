Apple lancia "Savings", il conto risparmio con rendimento annuale del 4,15%

"Savings", debutta negli Stati Uniti il conto risparmio di Apple

Apple sfida le banche. Il colosso tecnologico americano, al primo posto assoluto tra le aziende con la più alta capitalizzazione (2,6 mila miliardi di dollari), lancia Apple Savings, il suo personale conto di risparmio. Realizzato in collaborazione con la banca d’affari newyorkese Goldman Sachs, il rendimento annuale di Apple Savings è pari al 4,15%. Un tasso insolitamente alto e che mette indiscutibilmente in difficoltà i competitor finanziari.

Per ora, non è richiesto un deposito minimo, non c’è alcun vincolo e gli utenti possono aprirlo direttamente dall’app “Wallet” del loro iPhone, secondo quanto reso noto da Apple attraverso un comunicato. Comunque, il conto risparmio è al momento riservato ai clienti statunitensi in possesso della Apple Card. Inoltre, si può decidere di far confluire in Apple Savings le ricompense Daily Cash, cioè il cashback fino al 3% che Apple Card garantisce dal lancio della carta di credito.