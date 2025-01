Apple non tira più in Cina: vendite giù del 25%. Huawei mangia la mela americana e vola al 24%

Apple crolla in Cina: spedizioni in flessione del 25%. Vola Huawei

Apple ancora sotto pressione in Cina. Le spedizioni di iPhone nel quarto trimestre sono calate del 25%, a fronte della crescita del 24% registrata dagli smartphone di Huawei, la rivale più agguerrita. Secondo i dati della società di ricerca Canalys, la casa di Cupertino è leader con 13,1 milioni di unità di pezzi (market share al 17%), staccando di un soffio il colosso di Shenzhen a quota 12,9 milioni, in una crescente competizione che coinvolge gli altri player cinesi. Le spedizioni totali nel quarto trimestre in Cina sono salite del 5% annuo a 77,4 milioni di unità, quelle nell'intero 2024 del 4%, a quota 285 milioni.

Huawei, dopo le difficoltà degli anni scorsi per la stretta Usa sulle esportazioni hi-tech, è emersa come uno sfidante particolarmente forte dal suo ritorno nel segmento premium nell'agosto 2023 con nuovi chipset realizzati a livello locale. Apple, invece, ha fatto ricorso a una inedita serie di sconti per stimolare le vendite nel mezzo della crescente pressione competitiva. L'azienda californiana ha ad esempio lanciato una promozione di quattro giorni in Cina, dal 4 al 7 gennaio, offrendo tagli dei prezzi fino a 500 yuan (68,50 dollari) sui suoi modelli di iPhone 16 attraverso i suoi canali ufficiali di vendita. Le principali piattaforme di e-commerce cinesi hanno seguito l'esempio con le proprie promozioni. Il marketplace Tmall di Alibaba ha annunciato infatti sconti fino a 1.000 yuan (137 dollari) sui dispositivi della serie iPhone 15.

"Mentre Apple e la sua serie iPhone 15 hanno mantenuto la loro leadership nel quarto trimestre, ora devono affrontare la crescente pressione da parte dei dispositivi di punta nazionali", ha rilevato l'analista di Canalys Amber Liu. Oltre alle promozioni stagionali, la compagnia Usa "sta rafforzando la sua posizione competitiva e la fidelizzazione degli utenti nel segmento premium della Cina attraverso esperienze di vendita al dettaglio migliorate, programmi di permuta e piani di rateizzazione senza interessi ampliati", ha aggiunto Liu.