Smartphone, testa a testa tra Apple e Samsung. Ma il vincitore è uno solo. I numeri delle vendite del 2024

Vendite smartphone: la distribuzione cala del 2% a livello globale nel Q3 2024. Samsung si conferma il primo produttore ma iPhone 15 è il dispositivo più venduto

Il mercato degli smartphone sembra essere ormai saturo da diversi anni a questa parte e ad oggi le nuove tecnologie come gli schermi pieghevoli e l'intelligenza artificiale, seppur diventate un fattore importante per i consumatori, non stanno ancora facendo la differenza. La conferma arriva dall'ultimo rapporto di Kantar ComTech sulle vendite smartphone nell'ultimo trimestre del 2024.

La distribuzione a livello globale ha avuto un calo complessivo del 2% su base annua, in particolare a causa della domanda ridotta dalla Cina continentale e Giappone. Arrivano comunque segnali positivi da altre regioni come Stati Uniti, Australia e dai 5 principali mercati europei (Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna).

Vendite smartphone per Regione

Negli Stati Uniti le vendite smartphone sono cresciute del 21% rispetto al Q3 del 2023. Apple si conferma al primo posto (+1% su base annua) grazie al successo di iPhone 15. I primi dati relativi ad iPhone 16 indicano invece che iPhone 16 Pro Max è il modello più richiesto. Google mantiene la sua posizione nonostante non ci siano aumenti significativi in termini di quote di mercato. Il suo modello più venduto è Pixel 9 Pro XL.

Leggi anche: Controllare lo smartphone dei figli è sbagliato

iPhone 15 domina anche nei principali mercati europei, che hanno registrato un aumento delle vendite smartphone del 13%. Dopo il dispositivo di Apple si piazzano alcuni modelli Android come Samsung Galaxy A55 e Galaxy A15. Il colosso di Cupertino resta quindi in seconda posizione, seguito da Google. Il trend è praticamente identico anche in Australia (+ 19%).

Le vendite smartphone calano invece in Cina continentale (-23%) con Huawei che torna il marchio più richiesto dopo oltre tre anni grazie al Pura 70. Apple perde il 2% nel Paese del Dragone ma il suo iPhone 15 Pro Max resta il dispositivo più venduto nella regione. Anche in Giappone le vendite smartphone sono in calo del 16% nonostante alcuni marchi locali come Sharp stiano migliorando le proprie performance. In crescita anche OPPO (+3%) e Xiaomi (+4%).

Vendite smartphone: gli ultimi trend a livello globale





Samsung si conferma davanti a Apple nella classifica dei produttori nonostante il calo della sua quota di mercato complessiva. L'azienda di Cupertino comunque può vantarsi del fatto che iPhone 15 è lo smartphone più venduto in quasi tutte le regioni.

Cresce l'interesse verso i prodotti foldable, ovvero gli smartphone con schermi pieghevoli, così come per i dispositivi dotati di intelligenza artificiale. A tal proposito Apple ha lanciato ufficialmente la sua "Apple Intelligence" (ancora non disponibile in Italia). Google resta però leader nell'integrazione dell'AI con una domanda del 12%, contro il 5% della media del mercato.