IT Wallet è ora attivo sull'app IO: un portafoglio digitale per avere patente e tessera sanitaria sullo smartphone. Come funziona

IT Wallet è ora disponibile per tutti sull'app IO. Sul portafoglio digitale si possono caricare patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità

Da oggi, lunedì 4 dicembre, è disponibile sull'app IO il portafoglio digitale IT Wallet, che permette ai cittadini di avere sempre a disposizione sullo smartphone documenti come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. La copia digitale può essere utilizzata in sostituzione di quella fisica solo in Italia e nel contesto di una verifica in prima persona, come ad esempio durante un controllo delle forze dell'ordine.

Nel prossimo futuro il progetto è di estendere l'utilizzo di IT Wallet anche all'estero. Questa soluzione è del tutto gratuita ma non è obbligatoria. Chi preferisce può continuare a utilizzare i documenti fisici se lo vuole. La sicurezza dei dati personali è garantita tramite l'autenticazione con SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

IT Wallet ad oggi permette di gestire solo patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità ma l'idea è quella di realizzare un portafoglio digitale universale con altre tipologie di documenti. Entro il 2025 dovrebbe essere possibile caricare anche tessera elettorale, titoli di studio, fascicolo sanitario elettronico e anche abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico.

"Ci impegniamo a condividere le migliori pratiche in ambito di digitalizzazione pubblica, con l’obiettivo i rendere i servizi pubblici più accessibili ed efficienti. Inoltre, esploreremo approcci comuni all’identità digitale, un elemento chiave per garantire la sicurezza e la fiducia nel contesto di una trasformazione digitale globale”, ha spiegato Alessio Butti, sottosegretario di Stato all’Innovazione.